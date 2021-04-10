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隔壁停水他沒停！真相是接錯管線　台中男：全家喝3年多地下水

▲▼住在太平的程先生，家裡在停水期間竟然還有水可用，原來是接錯管線。（圖／翻自大里人聊天室）

▲住在太平的程先生，家裡在停水期間竟然還有水可用，原來是接錯管線。（圖／翻自大里人聊天室）

記者鄧木卿／台中報導

台中市實施「供五停二」限水措施， 帶給民眾生活不便，但是住在太平區的程先生家裡，水龍頭一打開依然嘩啦啦的有水可用，他沒有感到開心，反而一臉狐疑，他把疑問po上網，也買了餘氯測試劑，檢測結果竟然不是自來水，而是地下水，雖然水公司已派人更換管線，但他擔憂全家人3年來都是喝地下水，不知道體內會不會有重金屬殘留。

▲▼住在太平的程先生，家裡在停水期間竟然還有水可用，原來是接錯管線。（圖／翻自大里人聊天室）

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台中市6日起實施「供五停二」措施，住在太平的程先生家裡應該是沒水可用，但是不只有水，而且水量跟沒有停水一樣，而且他家並沒有水塔，哪來的水？他連絡了自來水公司，水公司一開始說，剛停水可能管內還有水是正常的，後來又派了人到家裡來看，管線確實沒有問題，因為他3年前入住時，所有的管線重新配置，洗手台的自來水龍頭跟地下水龍頭都是獨立的。

水公司人員拿出餘氯測試劑，因為自來水有氯，加了測試劑水就會變色，反之則不會變色，水公司測了家裡的水，確實沒有變色，後來去隔壁阿姨家測試，她的水會變色，所以證實，他家的自來水是有問題的，而且是當初申請接管就接錯了。

程先生說，4月8日供水後，他自己也買了餘氯測試劑來測試，果然證實他的水有問題，不但3年前白花了數萬元裝設管線，而且每月繳了水費，竟是喝到地下水，以前每次洗完澡，小孩子身上都會出現紅紅、癢癢的，原來是洗了地下水緣故，不僅如此，家裡的電熱水器也因為使用地下水而壞掉。

他擔心全家三人身體會不會有重金屬殘留，打算去醫院檢查，他還拍了影片跟照片po上網，讓大家參考一下，也順便檢查一下自己家是不是正常，至於能否要到賠償，他暫時沒有多想。

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