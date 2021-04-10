桃竹苗區開漳聖王廟團聯誼　樂道青昇宮「棒球廟」神蹟

▲位於桃園青埔區內的青昇宮。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔區內的青昇宮，昔日以三顆大石為祠，因區內高鐵和機捷交通建設，帶來人口激增，繁榮發展，信眾不乏青埔區內建商、仲介，經擴建廟宇而成為今日宏偉大廟。青昇宮10日舉辦「桃竹苗區開漳聖王廟團第八屆第二次聯誼大會」，市長鄭文燦等地方人士前往參加，場面熱絡。

▲桃竹苗區開漳聖王廟團聯誼。（圖／市府提供）

青昇宮透露，該宮有個令人津津樂道的神蹟，打棒球若想要贏球，就一定要來此廟拜拜。原來青昇宮位於桃園棒球場附近，當年中華職棒統一獅在桃園球場的戰績不佳，經人指點應該要到當地民眾信仰的青昇宮拜拜，祈求球賽順利平安。就在2011年的中華職棒冠軍戰，教練帶領著統一獅球隊到青昇宮拜拜後，即順利拿下職棒22年來的總冠軍，青昇宮因此成為有名的棒球廟。

▲桃竹苗區開漳聖王廟團聯誼。（圖／市府提供）



市長鄭文燦於出席「桃竹苗區開漳聖王廟團第八屆第二次聯誼大會」表示，青昇宮位於青埔特區，不僅是台灣的第一站，也是觀光旅遊的亮點區域，已成為桃園新興的重要城市。目前桃竹苗區開漳聖王廟共有21間，其中14間宮廟位於桃園，藉由今日跨縣市的信仰交流，祈求開漳聖王保佑台灣國泰民安、風調雨順，抗旱抗疫成功、國境解封，經濟大發展，桃園發展得更好。

桃園青埔青昇宮建廟30多年，供奉主神青埔王公，因王公爺是1985年在新街溪整治河堤水患防治工作時，期間有里民在河邊發現神尊，腳踏雙獅神威凜然，就以三顆大石為祠，將這尊神像安奉於此茂樹下，而信眾有求必應的傳聞不斷，神威顯赫至今，也已從當初河邊的大樹下，三塊石板的祠廟，成為今日的五門大廟。

包括立委湯蕙禎、市議員徐其萬、彭俊豪、游吾和、楊家俍、劉曾玉春、中壢區長鄭詩鈿、前立委鄭寶清、青昇宮主委林永貴及桃竹苗各宮廟代表均一同出席。

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