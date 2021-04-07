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新北無償授權童軍教育手冊供使用　台東學校將導入童軍制度

▲ 新北無償授權童軍教育手冊供使用，台東學校將引入童軍制度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 新北無償授權童軍教育手冊供使用，台東學校將引入童軍制度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新北市政府編撰國內首部以童軍為主體的「童軍教育手冊」，並於7日舉行公開儀典，台東縣長饒慶鈴表示，感謝新北市政府同意童軍手冊無償授權台東縣使用，讓台東縣童軍教育的發展更邁向一大步，這份溫馨推動也代表著賦予重要使命及責任，傳承童軍教育精神，並期待未來能夠邀請新北童軍到台東一起辦理聯團活動，將陸海空三棲的好山好水，灌溉為推動童軍運動的園地。

授權儀式於新北市政府辦公大樓6樓新聞室舉行，由台東縣童軍會總幹事洪文政校長及副總幹事陳登財校長，代表理事長林政宏處長出席。饒慶鈴表示，全縣致力推動童軍教育，國中每校辦理童軍教育；國小每鄉鎮1所學校推動，將童軍教育融入生活教育，提升學生對於道德認知層次與價值判斷能力，建立孩子之品格素養。縣府感謝新北市政府同意「童軍手冊」無償使用，對未來推動及普及台東縣童軍教育是一大助力。

教育處指出，新北市政府基於國內迄今仍未有童軍為主體學習手冊，遂結合國內童軍專長學者、專家和第一線團長，以童軍進程為經，結合專科章的技能標準為緯，編撰「童軍手冊」供國內童軍學習依據，新北市政府「童軍手冊」問世，可謂首創國內童軍教育標竿，此一手冊能夠讓台東縣現場任教綜合領域教師增能及參考，並讓班級導師引入童軍三大制度—小隊制度、榮譽制度及徽章制度，作為班級經營策略，期待此助力能繁榮縣內的童軍教育前景。

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