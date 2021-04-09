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她為運動買健身環求解「值得嗎？」　網一面倒點破關鍵

▲女生，女子，跑步，運動，腹肌，身材，慢跑，健身。（圖／pixabay）

▲女網友好奇，「為了運動而買健身環Switch值得嗎？」（圖／pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

近來吹起一股健身風潮，除了上健身房訓練之外，遊戲機的健身環也是不少民眾運動好選擇。日前一名網友在PTT發問，「為了運動而買健身環Switch值得嗎？」貼文一出，引發大批鄉民熱烈討論，就有人點破能夠兼顧玩樂又能達到有效運動的關鍵，在於「難度要設有挑戰」。

一名女網友在PTT女孩版表示，下班時間去健身房很容易遇到客滿情況，時常要排隊等器材，雖然網路上有很多課表或是徒手教學影片可以學習，「但是如果用健身環玩是不是可以增加點堅持的動力？」不過原PO也直言，健身環的價格讓她相當猶豫，「想問有人有買健身環還有持續做到現在的嗎？沒有持續到現在的也請說說理由。」

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▲▼健身環。（圖／翻攝自任天堂官網）

▲不少人透過健身環居家健身。（圖／翻攝自任天堂官網）

對此，許多使用者大讚，「值得啊～酸痛程度不輸去健身房就看持不持續」、「我玩4個月了，超推薦，我也是很討厭跑步和健身房的人」、「這個的運動效果非常顯著，說沒用的朋友不知怎麼玩的」、「覺得運動類型的都蠻耐玩的啊」。

▲▼健身環,運動,PTT。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們分成兩派熱議。（圖／翻攝自PTT）

不過也有網友認為，如果是以運動為出發點的話，其實沒有必要購買，「不值阿，這價錢加起來都可以弄一套不錯的homegym了」、「有自制力的就算0花費也有辦法運動，懶惰鬼就算健身房健身環整套加滿一樣躺著」、「沒有運動習慣玩個幾次就不玩了」、「說要用健身環運動的只是給自己一個懶惰的藉口而已」，也有人點破關鍵，「難度要設有挑戰，設沒難度真的當遊戲升級玩，就鍛鍊不了身體喔」。

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