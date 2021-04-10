梅子季來囉！花蓮富里有機梅盛產　推DIY農遊體驗賞星品梅酒

▲迎接梅子季，盛大舉辦「110年青梅體驗行銷聯合記者會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

梅子季來囉！花蓮縣政府與富里鄉農會、花蓮市農會聯手9日在縣府大禮堂為迎接即將到來的梅子季，盛大舉辦「110年青梅體驗行銷聯合記者會」，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持，會中除了展示多項以梅子為主題的創意料理及甜點外，更由徐縣長及貴賓現場DIY製作梅子壽司及梅子和風海鮮，並親自釀造梅酒，推廣在地的梅子文化。

每年3月下旬及4月分為東部青梅盛產期，而梅園大多位於花東縱谷兩側山脈一帶，生長環境自然潔淨，因此所生產的梅子品質優良。而富里鄉為花蓮縣最南端的鄉鎮，氣候清新宜人，土地肥沃，同時也是花蓮縣最主要的梅子產區。

▲花蓮縣長徐榛蔚親自手作梅子壽司，和與會貴賓共同進行梅酒DIY，並相約四個月熟成後「賞星品美酒」。

徐榛蔚首先以「戀愛」為比喻，指出梅子的酸甜滋味如同戀愛的感覺，鼓勵消費者和身體做一輩子的情人，食用健康優質的花蓮農特產品，吃得健康又安心。縣府致力「吃在地、用在地」的理念，這也是推動食療及食農教育的核心價值。

「吃的紅樓夢在花蓮！」徐榛蔚提到，中國四大小說名著紅樓夢中有許多經典食譜，縣府規劃將食譜結合花蓮物產，行銷在地優質農特產品。她也感謝富里鄉農會與縣府攜手行銷梅子，讓廣大消費者知道食用梅子的益處，縣府未來將擴大行銷梅子及各式農產，將飲食、旅遊及花蓮農業串聯，打響花蓮優質農產品牌。

▲活動現場展示富里鄉農會製作的多項梅子主題料理及甜點。

富里鄉農會總幹事張素華指出，富里鄉的梅子種植面積約有70公頃，且機乎都為經過驗證合格之有機梅子。今年雖然結果後雨水較少，但結果量多，價格約在每台斤50～60元；而竿採梅的部份也己和梅農簽定合約契作。為推廣花蓮縣梅子產業，富里鄉農會每年都會配合花蓮縣政府及農糧署東區分署皆辦理一系列的農事體驗活動，從【梅玩梅瞭】梅子DIY農遊體驗行程，到【梅好的一天‧手作音樂市集】活動，結合富里鄉豐富的農村人文、環境資源，發展並創造農村觀光旅遊商機。

富里鄉是花蓮最主要的梅子產區，因為地理環境優越，所種植之青梅品質極佳。梅子經過加工後可製成多種產品，如脆梅、梅酒、梅醋、軟梅及Q梅等，風味變化多元且極具經濟價值。每年產季時，縣府和農糧署都會輔導產區農會辦理竿採梅廠農契作收購及消費地農會食農體驗行銷推廣，如花蓮市農會提供民眾體驗農遊活動，深入產地採梅兼踏青，不但能與梅農交流，也能認識梅製品。同時花蓮市農會超市也提供青梅現購及預訂服務，使沒機會到產區體驗的民眾也可以同享鮮採梅品。

▲邀請花蓮縣洄瀾詩社理事長余國強現場揮毫，為活動增添藝文氣息，

會中花蓮縣長徐榛蔚親自手作梅子壽司，和與會貴賓共同進行梅酒DIY，並相約四個月熟成後「賞星品美酒」，同時富里鄉農會總幹事張素華也邀請花蓮縣洄瀾詩社理事長余國強現場揮毫，為活動增添藝文氣息，並邀請與會貴賓預約今年六十石山金針花季活動時一同來品酒。

活動現場富里鄉農會製作了多項梅子主題料理及甜點，如：口袋梅燒餅、梅子、雪Q餅、米麩梅醬饅頭、梅香豆腐、Ｑ梅曲奇餅、梅醬生乳捲、梅香巴斯克乳酪等19道特色料理，結合了創新及巧思，讓大家品嚐之餘，更能享受來自縱谷純淨的美好。

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