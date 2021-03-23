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大陸首間矽膠娃娃體驗館遭查封　業主無奈：玩娃娃總比玩真人強

▲大陸首間矽膠娃娃體驗館「愛愛樂」遭派出所查封。（圖／翻攝正觀新聞）

▲大陸首間矽膠娃娃體驗館「愛愛樂」遭派出所查封。（圖／翻攝正觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸首間矽膠娃娃體驗館開在深圳富士康廠區附近，開業至今已2年多，服務千餘名顧客，甚至在附近開起分店。不過，名為「愛愛樂」的體驗館11日在不明原因的情況下，遭當地派出所突襲查封。業主李博表示，雖然派出所一直在施壓，但真的被查封還是感覺很突然，「毫無防備，顧客們落荒而逃。」

▲業主李博希望能透過法律途徑，讓矽膠娃娃體驗館重生。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲業主李博希望能透過法律途徑，讓矽膠娃娃體驗館重生。（圖／翻攝澎湃新聞）

《正觀新聞》報導，李博在富士康廠區附近開了家矽膠娃娃體驗館，新店在網路大廠周邊，收費標準是188元/小時（人民幣），李博坦言，盈利不是他開店的第一目的，在富士康廠區附近，單身男性有12萬人左右，「更多的是想解決廠裡兄弟們的生理需求。」

愛愛樂體驗館的房間內貼著「娃娃雖好，建議五分飽」的標語，李博也會告訴熟客，不要對娃娃產生情感寄託，為避免觸犯傳播淫穢物品罪，李博甚至將娃娃身上的聲音開關除去。

▲「愛愛樂」矽膠娃娃體驗館牆上貼有「娃娃雖好，建議五分飽」的標語。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲「愛愛樂」矽膠娃娃體驗館牆上貼有「娃娃雖好，建議五分飽」的標語。（圖／翻攝澎湃新聞）

不過，矽膠娃娃體驗館在大陸仍處於監管的灰色地帶，李博的兩間「愛愛樂」體驗館一直受到當地的兩間派出所「關注」，最終仍逃不開被查封的命運。值得注意的是，貼在大門口的封條上除了日期和單位名稱，並未出現紅色的官章，讓李博感到有些詫異。

李博強調，店家正處於被查封的狀態，之後肯定會走司法程序，「希望能有好的政策引導，給我們這個行業空間，這行業既然有存在的必要，就要有更多有能力及資金的人進來。」

李博希望能透過完善制度，使矽膠娃娃體驗館朝規模化、體系化發展，「矽膠娃娃體驗館對社會進步有一定積極意義，引導大眾，讓人們有盡可能多的選擇，玩娃娃總比玩真人強（安全）。」

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