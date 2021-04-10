救火也要省水！竹南民宅起火　噴水15分鐘僅耗3500公升撲滅

▲苗栗縣竹南鎮1戶民宅，9日下午4點多發生火警，起火點為3樓神明廳。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份、竹南2地區，4月6日起開始實施供五停二限水措施，對於救火的消防隊來說無疑是雪上加霜。9日下午4時許，苗栗縣竹南鎮1戶民宅發生火警，消防局接獲通報趕往救援，15分鐘內將火勢撲滅，所幸這場火警並未造成傷亡，但救災水源也引起關注；消防隊表示，水源有因應方案，民眾不需擔心無水可救火。

苗栗縣消防局表示，9日下午4點50分接獲通報，稱在竹南鎮中美里有1戶住宅發失火災，立即通報竹南、頭份、造橋、後龍、特搜等分隊人車前往。到達時發現為3樓RC建築，起火點疑似3樓神明廳，隨即布水線搶救，雖竹南地區是「供5停2」分區限水第2天，消防栓沒水，但仍於不到20分鐘，順利將火勢撲滅，僅用掉約3500公升的水。

消防局第二大隊大隊長曹春風指出，剛到場時第一優先直線打到天花板撞擊變灑水頭，火熄剩煙即停止，溫度下降一半約30秒：過渡射水，只要一線到3樓室內再射水即可，這樣可以節省很多水。他解釋，平時出勤射水瞄子流量均設定378公升（100GPM）出水流量，因應停水期間除調整出水流量，也採消防車組搭配，合計16.5噸的水，足以因應一般民宅型火警。

曹表示，一般消防分隊都配有3輛消防水車，從1.5噸、3噸到12噸，每台水車都必須在滿水位狀況；目前頭份和竹南停水日期沒有重疊,因此可以互相支援,萬一碰上大型火場需要支援,鄰近鄉鎮消防車也會支援，目前竹南的備用水源區包含灌溉渠、泳池、池塘、水圳以及人工湖，共有23處，消防用水不虞匱乏，民眾不必擔心。

Her今天推出「SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜」100g，原價5800元，特價3599元。



►不老騎士口吐白沫倒路邊 長髮妹子遛狗狂揮手救回一命