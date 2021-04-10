北市當鋪成「絕版品」！奧客靠1招騙走20萬　苦婦拿舊檯燈當千元

▲北市已連續7年沒有加發當鋪牌照。（圖／翻攝自Google Maps）



記者崔子柔／綜合報導

當鋪的總量與該市的人口數相關，因為在台北市設籍的人口減少，經營面逐年受到影響，雖然當鋪牌照不能加發，但也成為「不太值錢的絕版品」，與過去每張牌照可賣得4、5百萬元的盛況相差甚大。

根據《自由時報》報導，隨著台北市房價逐年攀升，不少北漂族選擇紮根在鄰近縣市，依照當鋪業法規定，北市已經連續7年維持287張牌照，恐怕成為絕版品。

當鋪牌照由警方管理，有資深刑警指出，過去北市當舖業者可以每張4、5百萬元轉賣牌照，如今不但經營吃緊，轉賣價格也直落每張2百萬元，但鄰近的新北、桃園情形卻相反。

▲疫情爆發後，有些當舖曾整個月沒接到任何生意，相當淒慘。（圖／翻攝自Google Maps）



當鋪業者小陳指出，因為他們不像銀行能得到信用報告資料，只能用「人肉聯徵」向同行打聽顧客的狀況來評估，曾經遇上奧客「洗信用」，讓他慘失20萬元。

小陳表示，該名奧客長相斯文，前幾次都借1萬元不等的較低金額，且都正常還款，還以為是個「好咖」，某次對方上門哀求，借了20萬元竟從此失聯，典當的車輛也才價值不到5萬元，損失慘重。

另名業者阿發透露，會來當鋪借錢的人通常是被金融機構拒絕借款，或是不想留下紀錄、怕被家人發現，曾有名顧客就為了籌出繳酒駕罰單的費用，帶了結婚首飾來典當。

阿發也指出，其實弱勢民眾家裡沒有值錢物品，很少上當鋪，他曾遇過1名中年婦人拿著1個家裡的檯燈上門，哀求典當300元，他看了相當不忍，直接拿出千元鈔票給對方。