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職棒球星爆棄養妻女！　婆婆護兒嗆媳：平常讓妳住娘家已經給自由

職棒富邦悍將隊左投林逸翔，遭投訴惡意棄養妻女。（讀者提供）

▲職棒富邦悍將隊左投林逸翔，遭投訴惡意棄養妻女。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

職棒富邦悍將隊投手林逸翔（28歲）因表現亮眼，近日升上一軍，但本刊接獲投訴，指已婚的林，私底下其實是媽寶，還惡意棄養妻子及1歲5個月大的女兒，隻身在外過得逍遙愜意，對妻女不聞不問長達7個月，甚至連生活費也不給，還逼妻子離婚。

親友K小姐向本刊透露，去年8月底，林與妻子一家人相約至餐廳替林的小姨子慶生，不料，林看見岳父抱自己的女兒，竟爆粗口，還當場離席，引來旁人側目。

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林妻希望婆婆勸丈夫別再神隱，不料婆婆卻說平常讓她住娘家已經「給自由」，要林妻自己帶女兒回婆家。（讀者提供）

K小姐說：「林逸翔平日住在嘉義的宿舍，妻子與女兒住在娘家，女兒由林妻與岳父一起照顧，林休假時則會開車接妻女一同返回台南老家。那天，林的岳父體恤他平日練球辛苦，主動上前幫忙顧小孩，林見狀突然發怒，掉頭就走，林的岳母在餐廳附近找到他，林竟也對岳母破口大罵，事後才向岳母表示，因看見岳父抱女兒，一時吃醋，才會爆走。」

不久之後，林逸翔帶著父母到妻子娘家道歉，岳父母也不再追究，一切看似回歸正常，但沒多久，林卻突然斷了聯繫，甚至連生活費也不付，林妻僅靠每個月2,500元的育兒津貼及娘家接濟獨自撫養女兒，苦撐至今。

原來，林逸翔爆粗口後，林妻心疼父母莫名遭丈夫辱罵，一度無法釋懷，與林互動不像從前熱絡，沒想到，林卻因此提離婚、搞失蹤，原本約定好要載妻女返回老家，也未現身，長達7個月都未支付生活費。

K小姐說，林妻曾向婆婆求助，希望婆婆勸丈夫別再神隱，不料婆婆卻回：「平常讓你住娘家已經給自由了！」還要求林妻一個人大包小包，帶女兒搭車、轉車，返回林的台南老家，十分離譜。


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