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第四台收費直存私帳　「聯維寶福」董座夫妻涉吞1.3億遭約談

▲▼聯維寶福有線電視官網。（圖／翻攝）

▲聯維、寶福合併後，在地方上有線電視系統佔有率達9成，收入可觀。（圖／翻攝公司網站）

記者劉昌松／台北報導

台北市知名有線電視系統業者、聯維有線的負責人李錫欽，涉嫌從2011年到2018年間，指示員工將收視戶現金繳納的第四台費用彙整後，存入私人帳戶，前後約有1.3億元本該進入公司帳的錢，都疑似遭李錫欽等人私吞挪用，台北地檢署9日指揮調查局兵分4路搜索並約談李和妻子翁麗美等5人，全案朝違反《證交法》偵辦。

依《證交法》公開發行的聯維有線電視和寶福有線電視，原本是同區競爭的第四台系統業者，2017年9月，獲得公平會同意，以附加負擔的方式「不禁止共同經營」，當時公平會就曾估計2家系統業者合併後，在台北市中正萬華區的市占率高達90%。經理人。

檢調獲報，李錫欽掛名聯維董事長、妻子翁麗美則是寶福的經理人，2公司實際負責人都是李錫欽，夫妻倆涉嫌從2011年2018年5月間，指示聯維集團「客戶帳務組」相關人員，將親赴收視戶收取的當期或逾期收視費現金，逐日彙整後，交由財會人員，不定期存入李錫欽特助的個人帳戶。

即使是收視戶親自到聯維集團門市繳款，也有部分現金會被服務人員直接存入私人帳戶，總計前後共約1.3億多元，從未進入聯維或寶福公司帳戶，也沒有記入帳冊，疑似遭李錫欽等人侵占。檢察官林俊廷9日指揮調查局北機站展開搜索，預計依涉嫌《證交法》特別背信罪約談李錫欽、翁麗美夫妻到案，釐清鉅款流向。

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