快訊／誠創董座馬永玲涉炒股　深夜「神情凝重」移送北檢複訊

▲誠創科技董事長馬永玲涉炒股遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上市公司誠創科技（3536）董事長馬永玲，涉嫌與股市炒手許國樑等人投入上億資金，把自家股票從12元炒到24元，台北地檢署11日指揮調查局兵分33路，搜索誠創辦公室以及馬永玲住家等處，深夜依違反《證交法》操縱股價等罪嫌，將馬永玲移送北檢複訊，全案炒股不法獲利仍待檢調釐清。

馬永玲是元大馬志玲的三弟，同時也是誠創科技的董事長兼總經理，誠創主要研發生產精密陶瓷、深紫外線殺菌產品，今天進入北檢時神情嚴肅、不發一語。同案主要炒手許國樑因人在大陸，未約談到案，而提供炒股資金來源的正泰旅行社負責人洪清陽稍早則以20萬元交保離開北檢。

▲正泰旅行社負責人洪清陽疑似提供5000萬元資金炒股。（圖／記者劉昌松攝）

檢調懷疑，元大證券前業務部副總許國樑和朋友鄭國良等人2016年得知誠創準備辦理現金增資、發行新股及可轉換公司債等方式向市場募資後，利用19個人頭所提供的31個帳戶，把誠創股價從2016年3、4月的每股12元，到2017年10月左右最高價達24元。

專案人員清查，炒股所用的上億資金來源除了洪清陽提供5000萬元外，還有部分來自馬永玲，另外馬永玲也在2017年間，指示誠創公司的稽核主管，把持股公司大華資產握有的誠創股票大量賣出，趁高價套利，且股票交易相對人都明顯集中在許國樑掌控的人頭帳戶，共計超過3000張。

▲炒股作手鄭國良獲30萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官林達11日指揮調查局台北市調處，兵分33路，搜索並約談馬永玲等24名嫌犯，全案朝違反《證交法》操縱股價罪嫌偵辦，截至11日深夜為止，已有洪清陽、鄭國良等6人分獲30萬元到10萬元交保。

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