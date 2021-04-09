宣布從Pornhub退休！癡情男喊「已找到真愛」　網諷：女友的陰謀　

▲癡情男宣布從Pornhub退休。（圖／記者趙蔡州攝）



記者張方瑀／綜合報導

全球知名成人網站「Pornhub」是許多男性的最愛，不論是單身還是已婚，都會透過網站享受個人的獨享時光。不過，最近有一名網友在上面留言表示，決定要從Pornhub退休，因為他已經找到命中注定的另一半，如果繼續流連在Pornhub，感覺就像是出軌一樣。

根據《LADbible》報導，名為Liljdub的用戶日前在Pornhub留言表示，他現在不是來這邊看影片，而是宣布自己從這個網站退休了，因為他找到了人生的摯愛，「我不看A片的原因是，它開始讓我感到不對勁，就好像我在偷情一樣。」Liljdub說，「她美麗、聰明又忠誠，每天我一醒來就發現，她讓我感到非常開心。」

I came for a nut but arrived at a conclusion pic.twitter.com/oB9ZXI9HQ5 — j (@jrllysucks) April 5, 2021

Liljdub接著說，「我希望將來有一天，你們讀到這篇文章的時候，能找到跟我同樣的東西，我知道你們會想念我，我也會想念你們的，Liljdub這個帳號要畫下句點了。」據了解，這篇留言已經被轉貼到推特上，吸引超過40萬人點讚，逾6萬人轉發。

許多網友留言表示，「真希望我的男友也能這樣」、「做的好啊兄弟」、「拜託男友來學學」。但也有網友嘲笑他的做法，「這段文字是女友寫的吧」、「看起來像是女友的計謀」、「這樣寫好像伴侶以後都要負責你的性需求」、「螢幕後方的你在痛哭流涕吧！」

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