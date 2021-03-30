鄰居看A片連錯藍芽喇叭！「呻吟聲」響徹女兒臥房　地方媽媽嚇壞

▲一名英國母親深夜嚇壞，因為她在小孩的臥房中聽見「男女歡愛聲」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

藍芽喇叭已經成為許多人日常生活不可或缺的家庭電器，英國愛丁堡（Edinburgh）一名母親日前卻因此面臨窘境，某天深夜11時，她放在女兒房間的藍芽喇叭突然發出「響亮的」呻吟聲，她很確定這肯定是來自限制級影片的聲音，原來是隔壁鄰居不小心「連錯」藍芽，才造成這起尷尬事件。

根據《每日星報》報導，29歲的母親洛席安（Dawn Lothian）某天晚上將女兒安頓入睡後便回到客廳，卻突然傳來極大聲響，她立刻把電視調成靜音，走回女兒的臥房，接著，令洛席安不敢相信的是，響徹女兒房間的竟然是「男女激烈呻吟」，而且是從附有「溫馨小夜燈」功能的藍芽喇叭傳出來，「我大聲呼叫我的老公，因為我嚇壞了，幸運的是，孩子還太小，她並不知道發生了什麼。」

報導指出，洛席安第一次遇到這種情況，推測應該是某戶鄰居半夜看成人影片時，不小心連接到女兒臥房的藍芽喇叭，讓人相當驚慌失措。隔天早上，洛席安在樓梯間留了一張紙條寫道，「昨天晚上11點半看色情片的人，你們的裝置已經連接到我們家的嬰兒夜燈，請你們盡快中斷連結，謝謝。」雖然洛席安至今不知道是誰連錯藍芽，但在貼紙條提醒後，再也沒有發生過類似事件。

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