工程車第2晶片「關鍵10秒對話」曝光　滑落現場大還原

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌事故，國家運輸安全委員會表示已找到工程車的第二枚晶片，錄有李義祥與助理阿好討論如何利用怪手拉出被樹叢卡住的工程車，完整還原車輛翻落軌道的過程，直指是怪手操作不當釀禍。

運安會主委楊宏智說明，日前運安會找到工程車行車紀錄器爛掉的電子板，裡面的記憶卡已經掉落消失，幸好經過連日搜索，終於將兩枚晶片找回，最新找到的晶片中錄有影音，從中可以得知當時李義祥正與阿好討論如何利用怪手拉出被樹叢卡住的工程車，卻不慎導致工程車落軌。

▲楊宏智證實已找到工程車的兩枚晶片，並掌握李義祥與阿好的關鍵對話影音。（圖／記者林敬旻攝）

楊宏智說，因為處理工程車到翻落軌道的時間只有一分多鐘，所以李義祥與阿好的對話錄音很短，大約只有幾十秒而已，但可以清楚得知工程車被樹叢卡住，兩人疑似想利用怪手自行解決，都是很細節的內容，可以知道工程車有無煞車、在哪種狀態下翻落。

至於是否為怪手操作不當釀禍，導致工程車翻落，楊宏智坦言「大致如此」，新搜索到的錄音可以釐清工程車是如何從卡在樹叢變成落軌的狀態，運安會已對事發經過有大致輪廓的了解，其餘則交由檢調找尋關係人，加上對照其他證物，重建整起事故的真相。

▼▲太魯閣號車廂受損嚴重。（圖／記者黃國霖攝）

另外，關於案情的最新發展，李義祥疑似兼任工地主任，違反營造業法相關規定，又傳出借用東新營造的名義「借牌標案」，檢調約談東新營造前董事、專任工程人員楊金郎，認為楊涉犯《刑法》第214條使公務員登載不實文書罪，9日凌晨諭令以5萬元交保。

依據公開資料記載，東新營造名義上的負責人是股東之一的黃平和，而原本的大股東楊金郎雖然在2020年2月離職董事職務，但仍擔任這次邊坡工程的專任工程人員。

對此，楊金郎供稱，自己和黃平和是僱用關係，但這次黃標下「台鐵交通安全6年計畫」有掛他的名字，主要是因為他擁有甲級營造工程管理技師牌，這是必要條件。有關案情背後錯綜複雜的關係，還有待檢調進一步調查，以釐清真相。

▼楊金郎交保。（圖／記者黃彥傑攝）

▼交通部長林佳龍前往司機員袁淳修的靈堂上香。（圖／記者黃宥寧攝）