女高中生被盜照3年！到處「電愛傳裸照」　報警竟回沒違法

▲一名女高中生被不知名人士盜用照片、身份。（圖／翻攝自Dcard）



記者崔子柔／綜合報導

一名女高中生昨（8）日指出，她的照片被陌生人盜用長達3年，而且對方知道她住哪、讀哪，還把資訊公開害她「差點被堵」，讓她相當害怕，警方則稱因對方目前沒有觸犯刑法，要提告還要更多明確證據。

原PO在Dcard發文指出，2年多前有人向她詢問時才發現，有個人一直冒用她的照片在臉書、Instagram、微信、全民party等各種軟體上，「還會在遊戲裡淫叫給別人聽」、「跟很多男生曖昧在一起」。

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原PO表示，對方把她的臉書、instagram帳號都封鎖，而且知道她大概住哪、讀哪、幾歲，還會向網友告知這些訊息，當時她請大家幫忙檢舉後，以為事情就告一段落，沒想到前幾天發現對方又開始做這些事。

▲對方會以她的身分在網路上到處騙感情。（圖／翻攝自Dcard）



原PO指出，因為對方常在網路上欺騙感情，還曾有人衝到她學校要堵她，幸好當時有人幫忙擋下，讓她覺得自己名譽嚴重受損、相當害怕，「感覺有人在監視我」，也曾詢問警方是否可查出對方IP位址，但警方則稱目前的情況未觸犯刑法，還要有明確證據才能提告，她只好選擇PO文自清，希望大家不要被騙了。

不少網友對該名盜用者的行為感到傻眼，紛紛留言「好可怕...這什麼盜臉人生」、「是什麼原因讓他這樣搞你搞了三年多」、「要是是你身邊的朋友就恐怖了」。