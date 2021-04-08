王定宇同居風波滿月　妻子李淑吟首曝心情：我會好好的…

▲王定宇妻子李淑吟挺過丈夫同居密戀情，臉書發文吐露心聲。（圖／翻攝李淑吟臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委王定宇上月爆發出同居同黨發言人顏若芳，兩人澄清彼此為房東房客關係，王定宇事後聲稱老婆全知情，還拒絕一同出面對外澄清，而他的妻子李淑吟8日晚間首度在臉書發文。

王定宇上月爆出同居情時，妻子李淑吟始終未對外亮相發聲，而在事隔將近一個月之後，李淑吟在臉書發文吐露這陣子的心情，「謝謝這段時間大家的關心，我會好好的，大家也要平安健康」，她強調，「善良只留給珍惜的人」、「希望大家都好」、「為自己加油」。

王定宇上月接受廣播專訪澄清事發經過，針對為何沒有跟太太一起開記者會，王定宇當時說「我認為不應該」，一方面太太希望保有家人隱私權，而且這個狀況自己出來講就好，不需要拖著老婆出來解釋。

王定宇也說，爆出同居風波後有跟老婆說，老婆第一個反應就是說「你不要叫我」，他也認為這本來就不應該，自己做的事自己解釋清楚就好。而同居風波是否影響未來政治生涯規畫？王定宇表示，本來就沒有規劃，但事情發生後確實有影響工作，基層都會關心，但在職涯上面沒有規劃，所以也不知道會影響什麼。

對於外界將同居風波解讀成政治陰謀，王定宇說，不從陰謀論看這件事，主要就是把事情的本質講清楚。

▼王定宇妻子李淑吟挺過丈夫同居密戀情，臉書發文吐露心聲。（圖／翻攝李淑吟臉書）

