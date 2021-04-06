KMT前國健署長質疑捐款發災難財　王定宇：邪惡到用人命玩政治？

▲邱淑媞。（圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

國民黨籍前國健署署長邱淑媞近日質疑「誰伺機發災難財」，質疑衛福部開設捐款專戶一事，認為這是人禍為何要捐款。對此，兩岸政策協會副秘書長張宇韶在網路節目中爆氣拍桌，而民進黨立委王定宇也痛斥「邪惡」。

台鐵408次太魯閣號於2日發生出軌意外，釀成嚴重死傷；對於官方針對太魯閣號事故開設捐款專戶一事，曾接受國民黨直接徵召參選宜蘭縣長的邱淑媞質疑，誰伺機發災難財，認為政府最會搞的，就是煽情，不會做事，老是把事情做爛，工程委外招標烏雲重重，出了事不僅不必負責，還利用傷痛，大肆玩弄民眾感情。

另外，網路上也瘋傳一篇文章，質疑太魯閣事件應該是人禍，不應該鼓勵民眾捐款。對此，兩岸政策協會副秘書長張宇韶在網路節目上爆氣，拿出八仙塵暴時，衛福部也有開設捐款帳號的證明，他認為捐款跟賠償是兩件事。

王定宇則表示，稍有人性的人，都知道沒有人會希望發生這樣大的人命悲劇來發財，「難道邱淑媞認為這是發財的機會嗎？面對這麼大的事故，有點「人性」是最起碼的吧」。

王定宇指出，新北市政府這次也有設置台鐵太魯閣事故的捐款專案帳戶，邱淑媞怎麼不說新北市府在發「災難財」，這麼大的悲劇，都只想到政治操作，到底有沒有了解全貌？或是內心邪惡地利用人命玩政治呢？

民進黨方面也指出，台灣過去因應天災或重大意外事故，由衛福部設立指定用途的捐款專戶協助受災民眾的案例，所在多有，例如：2009年莫拉克風災；2013年菲律賓海燕颱風；2014年高雄氣爆、復興航空空難；2015年尼泊爾震災、八仙粉塵氣爆；2016年台南震災、日本熊本震災、尼伯特風災；2018年花蓮震災、印尼蘇拉威西島震災，以及2021年台鐵太魯閣號事故。

另外，地方政府也會設定指定用途的專戶，接受民眾捐款，例如：復興空難「澎湖縣政府社會救助金專戶」、高雄氣爆「高雄市政府社會局社會救助金專戶」、八仙塵爆「新北市社會救濟會報專戶」，因應這次太魯閣號不幸事故設立的有新北市「好日子愛心大平台救濟專戶」、「台東縣政府社會救助捐款帳號」及「臺南市政府社會局社會救助金專戶」。

民進黨表示，原本應該是台灣人攜手團結、共度難關的時刻，網路上卻出現攻擊政府成立捐款專戶的言論，明顯是有心人士刻意亂傳謠言、進行認知作戰，藉此打擊政府及民眾的信心，令人遺憾。