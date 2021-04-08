「肇事」定義不清　法務部修法：交通事故肇逃仍處7年有期徒刑

▲「肇事逃逸」定義不清，政院修法改「發生交通事故」，並增訂量刑原則。（圖／123RF）



記者陳家祥／台北報導

目前刑法第185條之4規定，肇事逃逸罪均判刑1年以上、7年以下有期徒刑；鑑於「肇事」定義不清，大法官日前宣告違憲。行政院8日討論修法，除將「肇事」要件修正為「發生交通事故」外，也區分傷害程度、行為人有無過失等情形並規定不同刑度，以符合罪責相當原則。

行政院長蘇貞昌表示，此次修正是為了配合司法院釋字第777號解釋。修正後，依行為人對於發生交通事故有無過失，以及造成被害人之傷害、重傷害、死亡不同的結果，而為不同的法定刑規定，以使罪當其罰，符合比例原則。

法務部指出，司法院釋字第777號解釋對於刑法第185條之4肇事逃逸罪規定之意旨，其「肇事」之文義有違法律明確性原則，以及法定刑一律科以1年以上7年以下有期徒刑，對情節輕微之個案構成顯然過苛之處罰，不符憲法罪刑相當原則。

法務部因而擬具刑法第185條之4修正草案，將「肇事」要件修正為「發生交通事故」，以包含駕駛動力交通工具無過失發生交通事故致人死傷，仍應留在事故現場協助救護，期使傷者於發生交通事故之初能獲即時救護，並避免其他死傷擴大。

另外，也將本條處罰之刑度，依其有無過失及死傷情形等情節予以修正區分，於第1項規定駕駛動力交通工具發生交通事故，「過失」致人死傷而逃逸之處罰，於第2項規定駕駛動力交通工具發生交通事故，「無過失」致人死傷而逃逸之處罰；再於本條第1項及第2項，依所造成之危害或結果，分別以「致人傷害」、「致人重傷」、「致人於死」之不同情況，予以規定不同之法定刑，以符罪刑相當，並兼顧民眾法情感，以貫徹法治國之合憲性。

草案內容規定，若發生交通事故，就算是無過失造成傷害，且故意逃逸者，最高可處2年以下有期徒刑，或處20萬元以下罰金；若無過失，但造成致死者，可處3年以下有期徒刑，或處30萬元以下罰金。

但法務部提醒，未來立法通過修法後，肇事逃逸行為最重仍處7年有期徒刑，故再次呼籲民眾駕駛動力交通工具發生交通事故，如有致人死傷之情形，無論自認有無過失，均應留在現場，採取必要之救護措施。