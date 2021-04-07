檢調11人待釐清！　前法務部長曾勇夫與翁茂鍾有私交

▲法務部長蔡清祥7日說明翁茂鍾案調查結果，指出檢調共有11人須釐清相關責任。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

前公務懲戒委員會委員長石木欽，因為不避嫌和訴訟當事人、佳和集團董事長翁茂鍾飲宴往來，被監察院彈劾，北檢曾接獲檢舉調查翁與司法官往來情形，雖查無刑事不法，仍引起行政院長蘇貞昌震怒，下令清出所有涉案司法人員，法務部7日召開調查說明會，指出共11位檢調人員，須釐清相關責任。

紡織富商翁茂鍾多年前涉入高達3億元債務官司，相關民刑事官司幾乎都平安落幕，連涉及應華炒股案部分，翁茂鍾原本被判刑8年，最後被撤銷改為輕判4個月、得易科罰金，引人猜疑，台北地檢署曾接獲檢舉追查司法人員涉嫌貪瀆案件，搜索查扣到翁茂鍾的27本筆記本，發現翁茂鍾長年宴請招待上百名司法界人士，還會贈送繡上司法官名字的自家襯衫，但因查無刑事不法，最後移請司法院進行行政調查。

法務部長蔡清祥1月間主持記者會，說明檢調人員與翁茂鍾不當往來調查報告，調查標準包括「與承辦翁茂鍾案件有關者」、「購買翁茂鍾公司股票者」、「接受翁茂鍾宴請5次以上者」、以及「接受翁茂鍾餽贈襯衫5次以上者」。

經2個多月調查，法務部4月7日召開調查說明會，指出檢方4人、調查局7人，需釐清相關責任，其中前調查人員李錨，於2007年間任經濟犯罪防制中心主任，承辦翁茂鍾佳和、映華炒股案，卻受飲宴、收襯衫，將移送檢察機關分案調查。

時任台南及台北地檢署檢察官楊國宏，雖無直接承辦翁案，卻疑似與翁父另案偵查有關；時任台高檢署檢察長、最高檢察署主任檢察官吳英昭，他的配偶買了翁公司的股票，將移由原任職機關續行查處。

另外，時任台高檢署及最高檢察署檢察官的游明仁、時任最高檢察署主任檢察官的曾勇夫、前調查人員莫天虎、潘鴻謀、陳義生、劉新太、周有義、湯克遠等8人，與翁茂鍾飲宴、接受襯衫贈禮較為頻繁，有無逾越倫理規範，將分別由他們所屬或原任職機關首長進行職務監督，或由考績會行政議處；秦台生、宋海嘯、吳明雄3人，涉有購買翁茂鍾公司股票、疑違反公職人員財產申報法狀況，將移由原申報機關查處。

法務部對此次風波痛定思痛，除將全面加強同仁倫理規範、教育訓練外，也將強化考核、汰劣存優，並全面檢視法制面、執行面，以最高標準調整。

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