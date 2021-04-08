「工藤新一」人氣旺　陸服飾、健身器材業爭奪搶註冊商標

▲日本超人氣動漫《名偵探柯南》。（圖／翻攝自维基百科）

記者洪菱鞠／綜合報導

日本超人氣動漫《名偵探柯南》連載至今25年，深受不少大小朋友喜愛，男主角「工藤新一」的高人氣更是夯到中國公司行號想搶沾邊，據中國商業資訊網站天眼查顯示，包括服飾業、健身器材、廣告業、網站服務等多家中企業者，都搶著以「工藤新一」的名字來申請註冊商標。

《界面新聞》報導，據天眼查公開資料顯示，《名偵探柯南》男主角「工藤新一」遭多家中企申請註冊公司商標，包括深圳市布古鳥服裝有限公司、寧波黛嬌貿易有限公司、汕頭市新一裝飾設計有限公司等，類別分布廣泛，服裝鞋帽、健身器材、家居業、廣告業及網站服務業者等，皆在申請者之列。

進一步搜尋天眼查，發現有多達21條關於申請註冊「工藤新一」的商標信息，不過報導指出，目前許多商標狀態為「商標申請中」。

▲多家中企業者搶申請註冊「工藤新一」商標。（圖／翻攝自天眼查）

以知名作品或人物註冊商標的方式，在中國時有所聞，雖然商人腦筋動得快，但也常有爭議發生，像是在疫情延燒期間，火神山、雷神山、李文亮、鐘南山等關鍵字被搶註商標，想藉此謀利或蹭熱，被認為是惡意搶註行為，因而受到輿論抨擊。