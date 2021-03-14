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盜用「藍鵲圖騰」還嗆被設計！阿里山鄉公所逆轉道歉　鄉長神隱

▲藍鵲圖騰遭剽竊！阿里山鄉長喊「中計」　設計師還原時序始末。（圖／記者陳凱力攝）

▲藍鵲圖騰遭剽竊！阿里山鄉長喊「中計」　設計師還原時序始末。（圖／記者陳凱力攝）

記者翁伊森／嘉義報導

知名文創設計師劉聰榮2018年前往阿里山尋友時，意外發現自己在2016年帶去阿里山鄉公所尋求合作的作品「被無償使用」，經過1年多協調未果，雙方撕破臉，劉聰榮氣憤鄉長杜力泉態度惡劣、死不認錯，而鄉長杜力泉一度表示「被設計了」，氣得劉聰榮批露完整時序內容，但阿里山鄉公所也透過行政室主任出面向劉道歉，加上日前阿里山公所已將商標撤下，但劉不滿鄉公所便宜行事還死不認錯的態度，堅持要提告鄉公所違反《著作權法》以及《商標法》。

劉聰榮解釋，他2015前往參加阿里山鄉公所一個設計比賽，利用鄒族意象與台灣藍鵲等概念，設計了專屬圖騰等一系列的文創作品，希望可以與阿里山鄉公所有進一步合作，不過雙方協商後就一直沒有下文，原本以為是鄉公所對計畫沒有興趣，沒想到對方竟然直接盜用他的產品，希望對方道歉甚至遭嗆「要告就去告」，只好透過法律途徑捍衛自己的著作。

阿里山鄉長杜力泉稍早回應，是否侵權將請對方循司法途徑解決，但他強調，這次是他們「中計了」，對方參加圖騰設計比賽，未獲選後將該圖本留在現場，跟工作人員表示「你們要用就用」。也因為該圖騰設計以鄒字為主體，上方又是藍鵲，為當地的神鳥，公所人員覺得很有意義象徵，因此引用。卻沒想到事隔一年，對方竟主張公所侵權並索賠。杜說，公家單位賠償仍需經由法律判決，若對方循司法途徑索賠，會也尊重法律判決。

▲阿里山鄉公所莊惠文代表道歉。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山鄉公所莊惠文代表道歉。（圖／記者翁伊森翻攝）

劉聰榮表示，對於阿里山鄉公所若願意認錯，可以私下和解，不承認錯誤卻又在踐踏智慧財產權，雙方只能對簿公堂上法院。阿里山鄉公所隨後態度大逆轉，改由行政室主任莊惠文親上火線，透過媒體向劉聰榮深深鞠躬致歉，莊惠文表，因為鄉長杜力泉認為，當初劉聰榮味精族人同意拿鄒族神鳥作為圖騰，雙方才爆發爭議，但為平息事件，決定道歉，將與劉聰榮繼續協商，尋求解決方法。

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