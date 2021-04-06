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社會 社會焦點 保障人權

天龍國劫匪礁溪盲搶！派出所對面銀樓試戴5萬元金鍊　逃百米被逮

記者游芳男／宜蘭報導

台北市的李姓男子缺錢花用，5日晚趁礁溪派出所斜對面一家銀樓打烊前，佯稱買金項鍊並假意配戴，見店家鬆懈轉身時，隨即跑出銀樓逃逸，業者見狀翻過櫃台追趕出去並沿途呼救，引起礁溪派出所警員注意，警員用跑的及騎機車立即攔截圍捕，10分鐘內在距銀樓100公尺外逮捕李男，李男被依搶奪罪嫌移送偵辦。

▲▼李姓男子（右）佯稱買金項鍊並假意配戴後，轉身就跑，跑100公尺就被警逮獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼李姓男子（右）佯稱買金項鍊並假意配戴後，轉身就跑，跑100公尺就被警逮獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

住台北市的李姓男子，趁清明連假最後一天（5日）獨自搭車到礁溪地區，尋找下手行搶的店家，見礁溪派出所斜對面由黃姓業者所經營的銀樓准備打烊鬆懈之際，李男進入銀樓，鎖定一條展示中的8錢重、市價5萬元的金項鍊，他假意配戴取信店家，見在櫃台內的黃姓業者鬆懈轉身時，他隨即奪門而出逃逸。

▲▼李姓男子（右）佯稱買金項鍊並假意配戴後，轉身就跑，跑100公尺就被警逮獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

黃姓業者見金項鍊被搶走，也翻過櫃台追出，並沿途呼喊搶劫，呼叫聲引起礁溪派出所注意，旋即由副所長呂適宇指揮同仁用跑及騎機車進行攔截圍捕，10分鐘內在距銀樓100公尺外逮捕沿路逃跑的李男，同時取回金項鍊。

▲▼李姓男子（右）佯稱買金項鍊並假意配戴後，轉身就跑，跑100公尺就被警逮獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼李姓男子（右）佯稱買金項鍊並假意配戴後，轉身就跑，跑100公尺就被警逮獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

礁溪警分局長廖韋勝表示，這次警方能迅速將歹徒繩之以法，全仰賴警民充分的默契與合作，才能在最短時間內逮捕犯嫌，並起出相關贓證物，讓民眾損失降到最小。

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