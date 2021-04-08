邊境衝突升溫？　中印第11輪軍長級會談傳9日舉行

▲中印將再舉行新一輪軍長級會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

西藏自治區日前公布與邊境管理有關，被稱為「十五禁」的通告，包括嚴禁擅自進入邊境管理區、邊境地帶，嚴禁未經有關主管部門批准，通過拍攝、錄音等方式獲取邊境地區相關保密信息資料等，令人聯想到中印邊境是否再次升溫。印度媒體6日報導，印度與中國在4月9日舉行新一輪軍長級會談，解決剩餘的問題。

據《印度斯坦時報》報導，一名印度高級官員説，中印第11輪軍長級會談或於4月9日舉行，但是仍然有待解放軍方面的確認。他強調，中方沒有拖延。

知情人士4月6日透露，中印舉行這次會談的目的是為了解決高格拉（Gogra）-温泉（Hot Springs）地區的爭端，讓實控線（LAC）恢復到2020年4月之前的狀態。

報導指出，雖然中共解放軍和印度軍隊撤退到2020年4月之前的位置使得班公湖（Pangong Tso）使兩岸的局勢穩定下來，但是仍有一些解放軍在高格拉-温泉地區。

根據3月12日召開的中印邊境事務磋商協調工作機制（WMCC）會議，印中第11輪軍事指揮官會議原預定在3月召開，但不知何故延宕至4月。

最近的一次共識是2月22日召開的印度與中國第10輪軍事指揮官會議。歷經16個小時的馬拉松談判後，雙方以「穩定有序」的方式從班公湖南北岸對峙點撤軍，但有關其他地點的撤軍又因分歧出現停滯狀態。