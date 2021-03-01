兩會前解決中印爭端　陸國防部：老祖宗留下的領土一寸不能丟

▲大陸國防部發言人吳謙（資料照／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國防部1日針對近期軍事議題進行回應，在談到處理與周邊國家爭端的態度時表示，中國國防和軍隊的建設發展，完全是出於維護國家主權、安全、發展利益的需要，不針對任何國家，也不會對任何國家構成威脅，「老祖宗留下來的領土一寸也不能丟，別人的東西我們一分一毫也不要。」

陸國防部指出，中國的社會主義國家性質、走和平發展道路的戰略決策、獨立自主的和平外交政策、「和為貴」的中華文化傳統，決定了中國始終不渝奉行防禦性國防政策，堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍是新時代中國國防的鮮明特徵，「中國軍隊堅定履行職責使命，堅決捍衛主權安全，堅持維護公平正義，堅守原則底線，新中國成立以來，我們從未主動挑起過一場戰爭，從未侵占過別國一寸土地。」

陸國防部提到，中國國防和軍隊的建設發展，完全是出於維護國家主權、安全、發展利益的需要，不針對任何國家，也不會對任何國家構成威脅，「老祖宗留下來的領土一寸也不能丟，別人的東西我們一分一毫也不要。」

▼中印邊境衝突暫告一段落。（圖／CFP）



陸國防部還說，近年來，中國軍隊同各國軍隊開展交流合作，提供豐富國際公共安全產品，應對共同安全威脅和挑戰，為維護世界和平穩定、服務構建人類命運共同體作出重要貢獻，「歷史已經並將繼續證明，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。」

對於釣魚台問題，陸國防部表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國的固有領土，這有著充分的歷史和法理依據，「中國公務船在本國領海範圍內開展執法活動，正當合法，無可爭議，也將繼續常態化進行下去。」

陸國防部指出，日本是中國的重要鄰國，希望日方著眼兩國關係長遠發展大局，與中方相向而行，本著互為合作夥伴、互不構成威脅的精神，加強互利合作，實現共同發展，造福兩國和兩國人民。

▼釣魚台。（圖／CFP）



法國海軍近期派遣艦艇赴南海展開「自由航行」任務，英國海軍也有意於南海展開行動，有評論認為，南海可能成為大國角力場。對此，陸國防部表示，當前南海局勢總體穩定，地區國家致力於將南海打造成和平之海、友誼之海、合作之海。

陸國防部指出，中方維護南海和平穩定的決心意志堅定不移，堅決反對任何國家以「航行自由」為名，加大在南海軍事存在，製造緊張氣氛，插手地區事務，損害地區國家共同利益，「希望有關國家為維護南海和平穩定作出建設性貢獻，不要無事生非，不要挑動南海局勢升溫。」

美國政要先前多次提及「中國威脅論」，並表示要與盟國密切合作，在競爭中戰勝中國。對此，陸國防部表示，當今世界已經進入和平、發展、合作、共贏的新時代，那種強化針對第三方的軍事同盟體系，完全是冷戰思維的產物，早已不合時宜，早該被掃進歷史的垃圾堆。

陸國防部強調，中國積極踐行人類命運共同體理念，反對你輸我贏、贏者通吃的零和博弈觀念，「我們推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，反對封閉的、以對抗為目的的軍事同盟關係，堅持共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，反對單方面排他性的絕對安全。」