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司法院長許宗力公開信：最嚴正態度，最嚴格標準，慎重檢視

▲▼司法院長許宗力親上火線，提出民調強調民意在於參審制。（圖／記者吳銘峯攝）

▲司法院長許宗力再度發出聲明。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院再度公布前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案後續調查，全面調查超過50名現職、退休法官，包含優遇大法官蔡清遊、卸任大法官池啟明等人均遭調查。司法院院長許宗力也在調查結果公布後，再度發出聲明，強調這次是「最嚴正的態度，最嚴格的標準，來慎重檢視涉案的大法官、法官是否構成違失」。

司法院這次調查結果中，除了認定蔡清遊構成違失以外，池啟明、城仲模、陳新民等3名前大法官，則不構成違失。司法院甚至還以大篇幅新聞稿，澄清池啟明涉案完全是監察院誤載所致。此外，本次也調查多位現職、前任法官，雖認定共有26人有違失行為，但僅將最高行政法院法官鄭小康送監察院審查，其餘法官均因罹於懲處時效，不予懲處。

許宗力也隨即發出聲明，強調這次調查是「最嚴正的態度，最嚴格的標準，來慎重檢視涉案的大法官、法官是否構成違失」，未來也會「嚴加徹查，強化監督、懲處及淘汰。」

以下是許宗力聲明全文：

司法人員保有高尚品性，維持廉潔、正直的形象，是人民願意信賴司法的重要基礎，但若干法官與翁茂鍾先生之間的不當往來行為，儘管多發生在十幾、二十年前，仍深深傷害了人民對司法的信賴，以及對司法公正性的期待。

因此，這段時間以來，社會各界對司法有許多批評指教，對我們而言，這都是寶貴的提醒與鞭策，我深知，這些意見無非是希望能督促司法，讓司法勇於自我反省，不包庇、不護短，積極檢討並糾正過往的錯誤。

因此，今年1月20日，我宣示進行全面調查，調查對象包括所有涉及與翁茂鍾有不當往來的法官，並將結果送交本院人事審議委員會，也召集大法官自律會議，以最嚴正的態度，最嚴格的標準，來慎重檢視涉案的大法官、法官是否構成違失，並於今天向社會大眾報告自律會議及人審會的懲戒及懲處決定，同時公布有違失行為者的名單，讓本次風紀案的處置，能給國人一個清楚的說明與交代。

最後，我也想向全體國人說明，相較於過往的風紀陋習，隨著民主法治的確立與深化，現在絕大多數的法官皆對自身操守有高度要求。針對極少數行為有違失者，我也會嚴加徹查，強化監督、懲處及淘汰，讓絕大多數法官每日兢兢業業的努力，不被恣意抹殺，也藉此維繫司法尊嚴，捍衛一個更加值得社會信賴的司法。

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