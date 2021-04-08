高雄輕軌被撞！白車無視停看聽貓下去　目擊者：比撞千萬名車難過

camry撞輕軌，這下比撞到千萬名車還難過 由蔡瑋隆發佈於 2021年4月7日 星期三

記者陳俊宏／綜合報導

高雄輕軌7日晚間約9時許行經凱旋三路、二聖路口時，被一輛白色轎車擦撞車身，讓其他網友紛紛拍下PO網。有人直呼，轎車駕駛「這下比撞到千萬名車還難過」、「車頭這麼大一台也可以這樣給它貓下去，真是服了你了。」警方提醒，輕軌列車於行經共用道路時，擁有優先通行路權。

根據網友拍下的照片和影片，只見轎車直行二聖路，和直行凱旋三路的輕軌發生小擦撞，轎車車頭就貼著輕軌靠近車頭的右側車身，所幸無人受傷；員警獲報到場處理交通，現場一度大塞車。

許多網友直呼，「撞輕軌，這下比撞到千萬名車還難過」、「輕軌設計是來給天兵撞，車頭這麼大一台也可以這樣給它貓下去，真是服了你了。」也有人提醒，行經輕軌路線，請停、看、聽，再左右看看。

高雄市警局提醒，輕軌列車於行經共用道路時，擁有優先通行路權，故請用路人於行經與輕軌共用道路或路口時，請遵守道路交通規則，如有違規，處罰金額是ㄧ般道路的2倍；汽、機車闖紅燈，罰鍰3600至10800元；汽、機車紅燈右轉，罰鍰1200至3600元；汽、機車於輕軌路口倒車、迴轉，罰鍰600至1200元。

現在是怎麼了，流行撞火車嗎