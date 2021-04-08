70萬粉絲團電商「神雕俠侶」崩了！　劈腿夫買內褲、按摩油成鐵證

▲士林地院判謝男與小三連帶賠償70萬。（圖／記者劉昌松攝）



記者崔子柔／綜合報導

知名電商iFit愛瘦身臉書粉專擁有超過70萬粉絲，共同創辦人謝銘元、陳韻如夫妻有如「神雕俠侶」，先前也常上媒體分享創業經歷，不過7年婚姻出現裂痕，謝男偷吃被抓包，陳女向謝男及其小三求償500萬元，士林地院認定2人侵害陳女配偶權，判賠70萬元，可上訴。

根據《自由時報》報導，陳女2013年和謝男結婚，共同打拼起iFit愛瘦身事業，她表示，謝男去年2月藉口在家咳嗽不願戴口罩，從住處搬離，現又要求離婚。

陳女7月間從公司電腦發現，謝男和2人共同女性好友的對話相當曖昧，包括「我愛你」、「看完記得來抱我一下喔」、「很想你」等內容，陳女也指控，謝男為了要離婚，甚至違法召開股東會，以董事長職務要協，婚姻問題阻礙公司營運，讓她身心靈、工作、財產都受影響，要求連帶賠償500萬元。

謝男則解釋，自己是因為婚姻關係惡化才搬走，心情不好就到多年好友家中，或傳訊息分享生活、彼此打氣，並未逾越正常男女交往分際。

士林地院指出，陳女提供謝男的網購紀錄，去年7至10月間買了男性內衣褲、緊實按摩精油、貓食等生活用品，可見謝男和小三同居，且2人訊息內容已非普通朋友對話，判連帶賠償陳女70萬元，可上訴。