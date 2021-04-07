噁男IG傳恐怖訊息！她深夜點開「自己裸照」崩潰：我能怎麼辦

▲女網友發文求助，她的泳裝照遭惡意竄改成裸體，而且對方還威脅「傳給其他人看」。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

在網路時代，社交軟體已成大部分人的日常。不過，有一名女網友6日發文表示，近日在IG上收到陌生人傳訊，點開才發現竟是自己的合成裸照，讓她覺得噁心又恐怖，也擔心照片會被隨意散布，「沒想到我會成為受害者...」引發網友關注。

原PO在網路論壇Dcard發文指出，她最近有天半夜睡不著，看到IG小盒子（訊息收件匣）突然出現一個陌生訊息，順手點了進去，結果發現有陌生人傳了一張只能觀看一次的照片。當下她沒多想，怎料點開竟是她曾去海邊玩的泳裝照，只是身上的泳衣不翼而飛，「直接變成裸體」。

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截圖中可見，對方以英文詢問「我看這是你」、「我可以傳給其他人看嗎？」。原PO回憶，當時她一邊發抖，一邊盡力打字還擊，儘管她很清楚知道，那張照片裡的裸體不是她的身體，但對方的行徑仍讓她感到噁心又恐怖，「覺得我好蠢，幹嘛跟他說我奶頭不是長那樣...很後悔沒多罵幾句畢生所學的髒話再封鎖他...」

原PO指出，這件事也讓她想起，過去曾有網友分享一款名叫DeepNude的AI軟體，功能就是一鍵生成女性裸體，效果十分逼真。由於軟體引發輿論反彈，當時很快被開發人員下架，但現今仍有不少人持有破解版本，讓原PO不禁訝異「沒想到我會成為受害者...」

▲▼DeepNude在網路上引起極大爭議，去年因輿論壓力下架。（圖／翻攝自DeepNude官網）

原PO表示，她很害怕，也不知道能如何處理，所以事發後立刻把帳號設為不公開，也呼籲廣大女網友，若社交平台上有較清涼的火辣照片，最好盡快把帳號鎖起來，避免有心人士竄改照片散布，「也請酸民們不要罵我活該被改圖，愛怎麼發都是我們的權利。」

許多網友看完紛紛力挺，「希望能給這種變態教訓」、「那個人感覺不像母語是英文的人，可能是你認識的噁男」、「噁男去死！還敢裝外國人」、「這世界的惡意多到難以想像」、「網路性騷擾也能報案」、「為什麼那些人認為裸照能讓女生害怕，進而控制女生...更何況是假的」、「用軟體做出來的，你完全不用擔心，就算朋友看到，就堅持不是你就好了！」掀起熱議。