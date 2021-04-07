「這是國際共識」　陸專家：過敏體質、孕婦可以施打新冠疫苗

▲北京民眾接種疫苗。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

各國陸續接種新冠疫苗，有專家就建議過敏者及孕婦不適合施打。不過，大陸專家近日對此指出，會對疫苗過敏的比例並不是很高，因此一般的「過敏體質」沒有接種禁忌。還有另名專家說，備孕期男女雙方都可以施打疫苗。

綜合陸媒報導，中國疾病預防控制中心免疫規劃中心副主任安志杰指出，目前新冠疫苗成分裡不含抗生素，因此抗生素過敏不作為接種禁忌；對一般的「過敏體質」，比如過敏性鼻炎、花粉過敏，因為和疫苗成分沒有直接關係，所以也不是疫苗的接種禁忌。

「疫苗過敏的比例並不是很高！」安志杰續指，過敏性皮疹是最常見的，但很快就能恢復，而過敏性休克等較嚴重的反應發生機率偏低，在百萬分之一以下。不過，他仍強調施打疫苗後還是需要觀察30分鐘，「因為嚴重的過敏反應都是在接種完疫苗後15分鐘左右發生，萬一發生相對比較嚴重的過敏反應，接種點可以及時進行救治，避免發生其他的意外。」

另外，中國疾病預防控制中心免疫規劃首席專家王華慶表示，基於對新冠病毒疫苗安全性的理解，備孕期男女雙方都可以接種疫苗，且如果打完疫苗後發現有身孕，也不用特別採取特殊的醫學措施，包括終止妊娠，「這也是一個國際共識」。

王華慶強調，之所以不建議妊娠期婦女接種疫苗，是打從慎重的角度去考慮，但目前還沒有接到孕婦或胎兒打完疫苗出現異常的狀況，日後也將做好監測加強工作。

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