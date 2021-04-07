救難警消制服染血...　張淑芬：台積電慈善基金會送每人2套

記者張君豪、林冠吟／花蓮報導

台鐵太魯閣408次列車出軌事故，造成重大傷亡，台積電慈善基金會董事長張淑芬也在7日抵達花蓮，慰問罹難者家屬與傷者。她表示，未來會提供傷難者與救災者的心理治療，並無償提供所有到場救災的警消兩套全新的制服，希望他們換掉沾滿血跡的制服，也能換掉那些纏繞著他們的惡夢。

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬。（圖／記者張君豪攝）



張淑芬指出，罹難者家屬與傷者們仍然很脆弱，因此基金會會徵求台灣各地心理醫生與宗教團體，來幫助他們走出困境，未來也會尋求相關專業團隊的指導，分區公布可以受理的醫院與醫師，以利盡快讓傷者與罹難家屬們擺脫噩夢。

同時，張淑芬到現場慰問後，也傾聽警消救難隊員的心聲，她強調，「我一定要先確認他們的心聲，我才能做事」。她也表示，大多數的救難隊員都希望能夠有一套新的制服，不然那些舊的制服上沾滿血跡，洗了還要再穿，因此宣布只要是有參加救災的救難隊員，只要來向基金會申請，全部都可以獲得2套全新的制服，希望讓他們在換掉舊制服的同時，也能換掉那些讓他們揮之不去的惡夢。

此外，她也向花蓮縣政府表示，希望能夠告知有哪些家庭需要協助，基金會這邊定會全力來支援。

台積電慈善基金會聯繫窗口：李小姐 03-563-6688 ext: 712-6357

▲台積電慈善基金會徵求全國各地心理諮商師，也希望有需要的民眾與救難隊員能夠不避忌諱前來尋求協助。（圖／翻攝自台積電慈善基金會）

▲408次太魯閣號出軌事件，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

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