　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

永遠缺席全大運接力賽！國體大兄妹罹難　隊友將披張恩昀號碼布出戰

記者黃宥寧、林冠吟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣列車2日撞上工程車造成出軌意外，釀成50死、217人輕重傷的慘劇，其中不幸罹難的體壇新星張恩翔、張恩昀兄妹7日上午在花蓮殯儀館舉辦追思會，而兄妹倆在體大的好友聞訊也從新北趕到花蓮，送他們最後一程。國體大體育學院院長黃永旺也表示，張恩昀原定在全大運參加的400、1600公尺接力，隊友們在後續比賽時也會將她的號碼布別在身上，幫她跑完未完成的比賽。

▲張恩昀、張恩翔兄妹追思會。（圖／記者黃宥寧攝）

▲張恩翔、張恩昀兄妹6日在花蓮舉辦追思會。（圖／記者黃宥寧攝）

張恩昀和張恩翔兄妹，皆為國立體育大學學生，更是體壇新星，多次在田徑場上拿下金牌，卻不幸在這次事故中身亡，而國體大的師生們聞訊也紛紛自新北趕來花蓮，送兄妹倆最後一程，而現場等待參加追思會的人排成長長人龍，顯見兄妹倆平常的好人緣。

▲張恩昀、張恩翔兄妹追思會。（圖／記者黃宥寧攝）

▲張恩翔、張恩昀追思會，國體大的同學也紛紛趕來參加，送兄妹倆最後一程。（圖／記者黃宥寧攝）

國體大體育學院院長黃永旺也現身致意，表示張恩昀原在全大運有參加400、1600公尺接力，且都是第一棒，學校為了紀念她會將她的號碼布別在選手身上，所以每一個選手身上都會有兩塊號碼布，由隊友們幫她跑完未完成的比賽。而8日一早，校長也會前來頒發榮耀畢業證書，若比賽能順利得名，也會再頒發獎狀給她。

▲張恩昀、張恩翔兄妹追思會。（圖／記者黃宥寧攝）

▲國立體育大學體育學院院長黃永旺表示，張恩昀來不及參加的比賽，隊友們會在身上別上她的號碼布，幫她跑完。（圖／記者黃宥寧攝）

張恩翔的老師張鳳菊表示，張恩翔平常很活潑，有很多要好的朋友，在得知噩耗的第一時間都很難過，但有人因為還有課程而無法過來，因此特別準備一本寫滿同學祝福與貼滿張恩翔平時照片的的紀念冊前來，更準備了一隻放滿張恩翔平常照片、影片的隨身碟給張媽媽留一些紀念，也希望張母能多珍重身體。

▲張恩昀、張恩翔兄妹追思會。（圖／記者黃宥寧攝）

▲張恩翔老師特別準備了一本同學寫下對張恩翔思念的紀念冊。（圖／記者黃宥寧攝）

而張恩昀在校也有參加龍舟隊，前來參加追思會的好友則在她平時訓練會用到的龍舟槳上寫下對她的祝福，希望她能一路好走，「妳要在天上乖乖，妳媽媽我會照顧，妳就放心的走」、「妳放心去飛，不痛了，在天上當個快樂的天使繼續帥下去」、「我們的天使，永遠的隊員！」

▲張恩昀、張恩翔兄妹追思會。（圖／記者黃宥寧攝）

▲張恩昀在校也參加龍舟隊，她的同學前來參加追思會更特別帶著她的龍舟槳，寫下對她的祝福。（圖／記者黃宥寧攝）

在追思會的過程，親友們拿著準備好的禮物放進張恩昀的棺木中，張母情緒再次忍不住潰堤，需要人在一旁攙扶，更有人在現場哭喊「恩昀」，場面令人為之鼻酸。

大罐更划算

【更多新聞】

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生　母抱暖心阿姨致謝都哭了

4歲陳小妹回家了！外觀沒縫線　叔公淚謝修復師：讓她漂亮完整

ET快訊
鄉民炸鍋「拜託快派JR來」　日本交通大臣出手：將助台改善鐵路
一天增加2億元！衛福部太魯閣賑災專戶「捐款已破4億」
路上見378萬「一秒遠離公婆」　7千人跪見神格局：電話接到手
女友搭第8車廂重傷！男星奔醫院睹「超綠真相」心碎痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫　全身名牌還參加選美

南投台14線「貨車過彎自撞」！電線桿攔腰斷　霧社清境雙向受阻

明天頭七！全台火車8日9時28分鳴笛30秒　全體司機員別黃絲帶

悲劇巧合！太魯閣號2罹難者同年同月同日生　不幸同搭死亡列車

「一定要讓他們回家」修復師4天努力　罹難母子檔6日送回台北　

3山友攀登屏東瑪家笠頂山　1人突昏倒無心跳送醫不治

影／國一桃園南下中壢段火燒車　駕駛及時逃生...一度回堵5公里

他「住院手癢」跟探病友人連環偷　苦主失2手機一招怒揪真相

襲胸強吻民宿女員工還約砲「手感很棒」　前南投縣色技工下場曝

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫　全身名牌還參加選美

南投台14線「貨車過彎自撞」！電線桿攔腰斷　霧社清境雙向受阻

明天頭七！全台火車8日9時28分鳴笛30秒　全體司機員別黃絲帶

悲劇巧合！太魯閣號2罹難者同年同月同日生　不幸同搭死亡列車

「一定要讓他們回家」修復師4天努力　罹難母子檔6日送回台北　

3山友攀登屏東瑪家笠頂山　1人突昏倒無心跳送醫不治

影／國一桃園南下中壢段火燒車　駕駛及時逃生...一度回堵5公里

他「住院手癢」跟探病友人連環偷　苦主失2手機一招怒揪真相

襲胸強吻民宿女員工還約砲「手感很棒」　前南投縣色技工下場曝

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

卡住了！餅乾龜倒栽蔥插石縫中　「美麗誤會」驚呆遊客

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫　全身名牌還參加選美

女友和他牽手「堅稱好友」！　《女兵》男星被問1句氣炸：太噁心了

劉以豪「長袍古裝」帥炸！　綁鋼絲「吊掛4層樓」秒變軟腳蝦

最貴3.4萬元！內湖瑞光社宅租金大砍　柯文哲：之前租貴的法不溯既往

媽媽生到一半沒墨水！　奶貓「黑橘臉對切」毛髮飄逸笑翻她

BNT疫苗訂單沒下文　陳時中：超過「這時間」才回覆難接受

「台鐵早該改革！」江啟臣痛批民進黨：政治算計的代價就是50條人命

一夜情都戴套「菜花朵朵開」　高帥男大生慌了！醫師勸八分滿就好

社會熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

第一通視訊對話曝光！黑暗中傳女聲

倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲的哭聲

太魯閣現場再發現「1隻小腿+部分組織」！　DNA鑑定中

體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

更多熱門

相關新聞

政府適合為太魯閣號悲劇募款？

政府適合為太魯閣號悲劇募款？

太魯閣號出軌造成50人死亡，事故隔天衛福部就成立捐款帳號，短短2天捐款金額就破6000萬。但衛福部此舉也引發民眾的質疑，認為台鐵意外是人禍而非天災，為何要民眾捐錢。為何民眾會如此想？

女友搭第8車重傷！男星見超綠真相

女友搭第8車重傷！男星見超綠真相

台鐵車票凍漲25年！「網友求漲價」救困境

台鐵車票凍漲25年！「網友求漲價」救困境

台鐵半個月內勞檢違規9次　「未落實承攬管理」最為嚴重

台鐵半個月內勞檢違規9次　「未落實承攬管理」最為嚴重

太魯閣現場再發現「1隻小腿+部分組織」！　DNA鑑定中

太魯閣現場再發現「1隻小腿+部分組織」！　DNA鑑定中

關鍵字：

太魯閣體大兄妹追思會

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面