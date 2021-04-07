永遠缺席全大運接力賽！國體大兄妹罹難　隊友將披張恩昀號碼布出戰

記者黃宥寧、林冠吟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣列車2日撞上工程車造成出軌意外，釀成50死、217人輕重傷的慘劇，其中不幸罹難的體壇新星張恩翔、張恩昀兄妹7日上午在花蓮殯儀館舉辦追思會，而兄妹倆在體大的好友聞訊也從新北趕到花蓮，送他們最後一程。國體大體育學院院長黃永旺也表示，張恩昀原定在全大運參加的400、1600公尺接力，隊友們在後續比賽時也會將她的號碼布別在身上，幫她跑完未完成的比賽。

▲張恩翔、張恩昀兄妹6日在花蓮舉辦追思會。（圖／記者黃宥寧攝）



張恩昀和張恩翔兄妹，皆為國立體育大學學生，更是體壇新星，多次在田徑場上拿下金牌，卻不幸在這次事故中身亡，而國體大的師生們聞訊也紛紛自新北趕來花蓮，送兄妹倆最後一程，而現場等待參加追思會的人排成長長人龍，顯見兄妹倆平常的好人緣。

▲張恩翔、張恩昀追思會，國體大的同學也紛紛趕來參加，送兄妹倆最後一程。（圖／記者黃宥寧攝）



國體大體育學院院長黃永旺也現身致意，表示張恩昀原在全大運有參加400、1600公尺接力，且都是第一棒，學校為了紀念她會將她的號碼布別在選手身上，所以每一個選手身上都會有兩塊號碼布，由隊友們幫她跑完未完成的比賽。而8日一早，校長也會前來頒發榮耀畢業證書，若比賽能順利得名，也會再頒發獎狀給她。

▲國立體育大學體育學院院長黃永旺表示，張恩昀來不及參加的比賽，隊友們會在身上別上她的號碼布，幫她跑完。（圖／記者黃宥寧攝）

張恩翔的老師張鳳菊表示，張恩翔平常很活潑，有很多要好的朋友，在得知噩耗的第一時間都很難過，但有人因為還有課程而無法過來，因此特別準備一本寫滿同學祝福與貼滿張恩翔平時照片的的紀念冊前來，更準備了一隻放滿張恩翔平常照片、影片的隨身碟給張媽媽留一些紀念，也希望張母能多珍重身體。

▲張恩翔老師特別準備了一本同學寫下對張恩翔思念的紀念冊。（圖／記者黃宥寧攝）



而張恩昀在校也有參加龍舟隊，前來參加追思會的好友則在她平時訓練會用到的龍舟槳上寫下對她的祝福，希望她能一路好走，「妳要在天上乖乖，妳媽媽我會照顧，妳就放心的走」、「妳放心去飛，不痛了，在天上當個快樂的天使繼續帥下去」、「我們的天使，永遠的隊員！」

▲張恩昀在校也參加龍舟隊，她的同學前來參加追思會更特別帶著她的龍舟槳，寫下對她的祝福。（圖／記者黃宥寧攝）

在追思會的過程，親友們拿著準備好的禮物放進張恩昀的棺木中，張母情緒再次忍不住潰堤，需要人在一旁攙扶，更有人在現場哭喊「恩昀」，場面令人為之鼻酸。

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