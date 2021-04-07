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通報說不出位置！隧道太多「當地人都不知」　網曝1招：經緯度秒現

記者曾筠淇／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日上午9時28分發生出軌悲劇，奪走50條生命，還原整起事件，在花蓮消防局的紀錄下，第一通報案電話是在事發後3分鐘，當時該名女性口氣緊張，說不出確切位置。有網友就好奇，多數人在事故發生後，真的能夠鎮定說出所在位置嗎？貼文曝光後，隨即引發熱議，還有網友建議，事發當下若有網路，不妨開啟地圖查經緯度。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY4 第五節車廂拖出。（圖／記者楊詩益攝）

▲408次太魯閣號發生出軌意外。（圖／記者楊詩益攝）

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這名網友在PTT的Gossiping板上，以「太魯閣出軌第一通報案電話是女性」為題發文，提到一名女性在9時31分打了報案電話，但是因為實在太緊張，無法確切描述事發位置，之後是由另名男性讓救難人員得知確切地點的。原PO認為，除了通報時間外，確切位置也是很重要的關鍵；但問題是，人在情急之下，真的能夠鎮定說出所在位置嗎？

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲多數網友認為事發當下真的很難清楚說出事故地點。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友留言回應，「絕對沒辦法，至少要1分鐘冷靜」、「遇到這種情況，當下很難鎮定」、「應該是乘客吧，有想到要通報已經很厲害了」、「有通報就很猛了，當下受震驚很容易什麼都講不出來」、「當時混亂沒辦法冷靜，能打電話的都不錯了」、「會打電話就很強了，搞不好還卡車內。至少報車班次讓人反查位置也好過沒向外求援」。

其中也有不少網友無奈稱，「坐火車當下也很難知道在哪吧」、「誰知道自己在哪，火車又不會廣播」、「隧道口的字跡都不清楚，真的要熟的人才知道」、「坐火車時突然抬頭看，誰會知道自己在哪」、「剛睡醒誰知道自己在哪」、「我連時常坐的客運看外面景色都不一定知道」、「找路牌、報位置真的不容易」、「火車一堆隧道，而且大多數也不是當地人」、「當地人都不一定知道是哪個隧道了」。

▲▼太魯閣號第一通視訊報案電話，LINE對話曝光。（圖／新北消防提供）

▲毛男以視訊方式讓消防人員得知確切位置。（圖／新北消防提供）

據了解，9時28分太魯閣號發生事故，31分花蓮消防局接獲第一通報案電話，隨後又湧進多通報案。檢察長俞秀端表示，紀錄上的第一通報案電話是一名女性，但因為對方實在太緊張，說不出自身位置，後來另名脫困的毛姓男子接手後，才透過警消群組傳送位置，並在黑暗中視訊，讓消防人員確認地點、現場狀況。

花蓮縣消防局勤務中心小隊長曾偉穎也指出，事發後沒多久，民眾進線報案有事故發生，但都不清楚事故位置，經由110轉報，才知道現場正確位置。

此外，有網友推薦「110視訊報案」APP，強調「用這個報警不僅可以定位，還可以把現場狀況回傳給警方。」也有人建議，「一定要開Google maps」、「Google地圖長按，搜尋的格子會給你經緯度」

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