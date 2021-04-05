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LG確認結束手機業務！保留包括LG Wing在內的產品庫存銷售與更新服務

▲LG 確認關閉其手機業務部門，台灣銷售的LG Wing成了末代產品。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

先前外媒已經有多次引述相關知情人士報導有關 LG 要關閉手機部門的消息，稍早 LG 官方已經正式確認將中止行動業務部門，已經在台灣上市的LG Wing 以及已經在 CES 2021 亮相的捲軸手機 LG Rollable 成了絕響，預計在 7 月 31 日之前完成所有相關作業，不過現有庫存手機將會繼續出售。

根據 LG 電子的說法，為了讓公司資源集中在電動汽車、連網設備、智慧家庭、機器人、人工智慧，與企業端解決方案、平台與相關服務，因此經過董事會批准後，宣布關閉其行動業務部門，相關業務將在 7 月 31 日之前完成。

至於消費者關心有關現有手機（如LG Wing）與客戶服務、軟體更新的部分，LG 表示，現有智慧型手機並不會銷毀，庫存品都會繼續銷售，現有的行動產品用戶將會持續提供相關客戶服務的支援，這包括手機軟體更新、硬體維修等等。

在人力資源方面，雖然聲明當中有提到「與就業有關的細節，將由各自地區一級主管決定」，不過在先前報導當中，彭博社根據知情人士的說法，LG 最快在今年 4 月份跟員工宣布關閉手機部門，原本的員工可能會被轉移到家電、能源解決方案、車用電子等其他子公司。

如今證實這項說法為真，而公司內部的人員轉移方面，也早已經在進行，至於台灣方面，目前還未有相關公該聲明，但可能就像 LG 韓國新聞稿所稱：「庫存品都會繼續銷售，現有的行動產品用戶將會持續提供相關客戶服務的支援」。

不過這項稱名似乎不代表 LG 永久退出行動領域，根據 LG 電子官方稱名指出，展望未來，LG 將繼續利用其行動專業知識並開發與移動性相關的技術，例如 6G，以幫助進一步增強在其他業務領域的競爭力，至於過去 20 年的行動業務開發核心技術也將保留在現有與未來的 LG 產品。

＊資料來源：LG 電子

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