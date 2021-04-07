已婚理事長棄「女神吃熟女」　結不到5年就偷情！求婚夯片超諷刺

▲吳昭輝（右2）5年前精心安排浪漫求婚，帶著當時還是女友的妻子（左）搭乘曙光專機，在停機坪單膝下跪求婚，愛情故事還登上報紙頭版。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

以開發台灣特殊旅遊為賣點的飛亞旅行社，疫情期間主打國旅市場，該公司執行長吳昭輝還兼任台灣觀光策略發展協會理事長，並曾利用曙光專機設計求婚橋段，迎回美嬌娘，但他最近卻遭人爆料，出軌一名熟女，2人公然在大街上摟腰、擁吻，影片在各大旅行社粉專流傳，讓吳妻心碎不已。

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本刊透過管道聯繫上吳的妻子，起初她不願對此多做回應，對於貼文爆料的神祕人士，也稱她完全不知情，本刊進一步追問吳對家人如何解釋臉書爆料內容，她才崩潰痛哭，兩人婚姻僅維持5年就出現裂痕。

十分擅長公關行銷的吳昭輝，2016年帶著當時還是女友的妻子，搭乘華信航空曙光專機，飛機一降落停機坪，立即在機旁公開向女友下跪求婚，承諾往後要年年一同看曙光，知名藝人曾國城還擔綱主持人見證，羨煞旁人，浪漫的求婚記隨即躍上各大新聞版面，也為他的旅行社增加不少曝光度。

只是，吳對妻子求婚的浪漫畫面還讓業界記憶猶新，二人的幸福婚姻卻僅維持短短5年就人事全非，心碎不已的吳妻向本刊表示，如今她只盼能保護心愛的女兒，希望和先生可以找到合適的方式，將對孩子的傷害降到最低。



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