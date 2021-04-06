萬里有非洲豬瘟「陽性海漂豬」　當地11養豬場採檢結果全出爐

▲新北萬里海漂豬驗出非洲豬瘟。（圖／防檢局提供）



記者許展溢／台北報導

新北市萬里區沿岸4日上午10點，海面上漂浮1頭死豬，防檢局檢驗結果確定為非洲豬瘟病毒核酸呈「陽性反應」。非洲豬瘟中央災害應變中心今（6日）上午表示，是首次本島有海漂豬被驗出病毒，周邊半徑10公里內養豬場，有11場在養，飼養2719頭，訪視後豬隻健康狀況皆良好，上午已先確認4場檢驗都沒問題，應變中心晚間公布最後7場檢驗出爐也都為陰性，解除移動管制。

應變中心表示，半徑10公里內11豬場進行管制、疫情調查及採樣監測，今下午畜衛所已完成所有管制場之採血檢驗，其結果均為非洲豬瘟陰性，已排除由鄰近豬場之棄置死豬所致，不排除可能由境外海漂而來，該等豬場由新北市政府依程序解除移動管制。

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應變中心說明，為釐清海漂豬可能的來源，預定於本週完成桃園市至新北市沿岸縱深5公里豬場擴大疫調範圍，同時持續透過跨部會合作機制強化邊境、監測等各項防檢疫工作，提醒國人由國外返國切勿攜帶動植物產品，也同時呼籲養豬農友自主落實豬場人、車（含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，維護豬隻健康及財產安全，共同防堵非洲豬瘟入侵。