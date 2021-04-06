新竹市民5、6月水費降5%抽Apple Watch　市府：供水站規劃7天完成

▲林智堅表示抗旱工作已進入最嚴峻階段，要做最周全的準備。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市中隘里、南港里部分區域今（6日）起進入供五停二「紅燈」階段，影響438戶，日前新竹市府已完成3處供水站，需要民眾今起可取用。新竹市長林智堅今召開抗旱會議，宣布為因應未來進入限水，一周內將完成全市各鄰里供水站布設規劃。另也號召全民成為「節水達人」，只要5、6月任一期帳單用水量較上期節省超過5%，就有機會獲得Apple Watch。林智堅也說，市府將持續深入鄰里，辦理抗旱節水宣導說明會，呼籲每人「節水5%」，企業、商家「節水10%」，共度這場抗旱難關。

林智堅於會議中表示，旱象目前仍未解除，抗旱工作已進入最嚴峻階段，要做最壞的打算，與最周全的準備。今天開始，新竹市中隘里、南港里部分地區進入供五停二階段，為協助停水家戶，市府已完成3處供水站設置，分別位於中隘市民活動中心、亞歷山大花園社區及南港市民活動中心，有需要民眾今起可取用。林智堅市長也要求民政處，須隨時注意民眾取水路線規劃與秩序維護，第一時間回報並處理。

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為因應未來全市進入紅燈限水狀態，新竹市府超前部署，林智堅要求產發處、民政處與工務處等相關單位，一周內將完成全市各鄰里供水站的布設規劃，盤點供水站設置位點與需求數量，以利協助民眾抗旱整備。

此外，林智堅呼籲全市市民成為「節水達人」，只要登記於新竹市一般住戶用水號的民眾，5、6月份任一期帳單，用水量較上期節省超過5%，即可參加抽獎，有機會獲得Apple Watch。市府也將持續辦理抗旱節水宣導說明會，深入鄰里、邀請市民共同節約用水。

新竹市府表示，市府與中央合作努力「開源」，包括每日「北水南調」20萬噸、「RO級」再生水、海水淡化、17口抗旱水井、建築物抽排水再利用。「節流」則有節水全民運動，呼籲全民「三個努力」，政府努力找水、企業努力節水、市民努力省水，在生活中落實，節今日之水、解明日之渴。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導