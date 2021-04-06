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社會 社會焦點 保障人權

為50命討公道！專案小組追李義祥施工害命、借牌圍標、官商勾結

▲▼花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，請使用帶QR CODE的聯絡方式。（圖／記者游宗樺攝）

▲花蓮地檢署檢察長俞秀端帶領該署史上最大的專案小組，力查李義祥幕後工程承包亂象。（圖／記者游宗樺攝）

記者張君豪、黃宥寧／花蓮報導

台鐵太魯閣號408列車行經花蓮清水隧道撞上滑落工程車引發50死211傷，堪稱台鐵史上最大型車意外，卻也牽扯出義祥工業社負責人李義祥工程違規前科累累，卻仍能在近5年承包包含台鐵、公路總局共17件標案，得標標案總金額逾億元，外界盛傳李義祥雖然被列入政府工程發包廠商黑名單，但仍透過其他甲級營造公司借牌標工程。

▲李義祥。（圖／翻攝畫面）

▲工地監視器拍下事發後李義祥的身影。（圖／翻攝畫面）

事發後台鐵曾召開記者會坦承並稱會深入檢討，但花蓮地檢署追查太魯閣號死傷案，成立該署史上最大規模專案小組，其中一組由花檢檢察官率領法務部調查局、廉政署幹員追查李義祥名下「義祥工業社」「義程營造」歷年承包政府機關的工程標案及背後錯綜複雜的政商關係。

檢察官懷疑：李義祥透過政商關係良好的甲級營造公司「借牌」標工程，並藉此規避政府採購辦法，相關審核規定，不過檢調認為根據政府採購法70條規定，辦理工程採購應明訂廠商品質管理、施工安全責任、並成立工程施工查核小組定期檢查。

義祥工業社透過其他甲級營造公司承包台鐵工程實際上手段並不縝密，但根據施工計畫及現場施工日誌或人員查核，台鐵應不難發現承作「北迴線K51+170-500山側邊坡安全防護設施工程」雖然是東新營造公司承包，但現場施作、監工都是施工違規前科累累的李義祥。

花蓮地檢署這次全署24名檢察官全員出動，成立組織龐大的專案小組，由花蓮縣警局刑警大隊、新城分局清查李義祥事發前後及貨車滑落工地邊坡調查；太魯閣號死傷者資料、列車行車紀錄器、站體監視器部分則交由鐵路警察局專責處理，案發現場的鑑識採證，亡者的DNA比對則交由刑事局鑑中心、法醫研究所分工辦理。

另外專案小組最核心的部分，則再由法務部調查局、廉政署則要針對李義祥施工違約、瑕疵狀況頻傳，卻仍在近年得手逾億元標案，是否涉及公務機關圖利放水展開徹底清查。

花檢希望透過專案小組三箭齊發，並讓調查局、廉政署幹員充分發揮義深專業，徹查義祥工程行、義程營造透過和甲級營造公司借牌，搶標台鐵、公路總局工程過程、工程機關人員有無涉及審核、監工放水或者刻意無視李義祥施工違約紀錄，涉嫌公務人員圖利、登載不實等貪瀆問題。

專案小組知情者透露：李義祥貨車滑落邊坡的意外肇事調查基本已經結束，但李義祥背後所涉錯綜複雜的政商關係調查才正要開始、李靠著台灣工程界行之有年的借牌陋習，就能連吃餘億元政府工程標案，背後的政商關係及包庇隱匿問題能否就此攤在陽光底下，相信全民都在等待真相。

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