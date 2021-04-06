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社會 社會焦點 保障人權

太魯閣4罹難者今「第一梯次火化」！袁淳修妻落淚　送夫最後一程

記者張君豪／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號列車2日發生重大事故，釀成50死、211傷慘劇，花蓮吉安鄉公所事後緊急成立應變中心，由各課室輪值進駐留守，連假期間同仁們也自發性排班協助各項關懷、即時諮詢及通報服務。5日下午由吉安鄉長游淑貞與台鐵人員、全國火車駕駛產業工會共同陪同罹難者家屬於吉安鄉公所殯葬管理所辦理火化申請。游淑貞獻上溫暖慰問與關懷之意，並親自了解家屬需求，責成課室協調、全力配合最合宜火化時段，給予亡者最大尊榮與家屬最便民手續協助。

▲▼台鐵太魯閣失事，花蓮吉安鄉長游淑貞安慰殉職司機員袁淳修妻子。（圖／記者張君豪攝）

▲花蓮吉安鄉長游淑貞安慰殉職司機員袁淳修妻子。（圖／記者張君豪攝，下同）

吉安鄉公所指出，目前有4位罹難者即將於今（6日）於慈雲山火化場進行第一梯次火化作業。分別是事故發生時，當場身亡的司機員袁淳修、送醫後不治的江姓隨車機務員、以及搭乘班車的李女士、和玉里鎮的黃姓長者。今早袁淳修妻子也抵達殯儀館送丈夫最後一程，期間忍不住低頭拭淚，游淑貞也立即上前緊握住她的手表達關心。

游淑貞表示，對於逝者有無限的追思也請家屬節哀，更祝禱傷者早日康復！鄉公所以連假無休的方式，為民眾協助殯葬申請服務及啟動便民關懷，協助民眾迅速度過最艱難的時刻。她也提到，雖無能力在第一線擔任搶救工作，但吉安鄉公所期共盡一份社會職責，善盡生命禮儀的圓滿服務工作，本次參照0206大地震等重大災害事件處理先例，並依照「花蓮縣殯葬管理自治條例」第十九條第一項第二款不可抗力之原因致死亡者，吉安鄉公所全力配合縣府提供免費火化的仁德機制。

花蓮縣火化場有吉安鄉、鳳林鎮、玉里鎮、瑞穗鄉等四座，吉安鄉火化場緊鄰事故發生最近一座，公所團隊在吉安鄉民代表會支持下，將全力提供交通事故後的需求及人道協助，同時遵照縣級指揮中心指示做出應變機制，暫時將火化爐更新工程延緩些許時日，以因應重大急難救助之友善火化工作協助，並全力協助家屬完善辦理相關火化手續，吉安鄉公所殯葬管理所便民專線038523126轉分機110洽詢。

▲▼台鐵太魯閣失事，花蓮吉安鄉長游淑貞安慰殉職司機員袁淳修妻子。（圖／記者張君豪攝）

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