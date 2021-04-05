遊客嫌住宿太貴擠廁所過夜　泰山景區：夜間登山普遍現象

▲陸網友爆料遊客上泰山看日出山頂房價過高，只能躲在廁所休息。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

清明連假期間，大陸泰山景區周邊住宿遭網友爆料價格太高，導致不少遊客選擇在廁所過夜。對此，泰山景區今（5）日發聲明表示，選擇夜登泰山的多為青年遊客，他們大多會自帶或租借棉服，窩在牆角、山坳、山洞、廁所等避風處，以露宿山頂的方式等待日出，這也是多年來夜間登泰山群體的普遍現象。

▲泰山日出。（圖／CFP）

有網友3日在微博上發文爆料，泰山山頂南天門一帶住宿價格1200元人民幣（約5160元新台幣）過於昂貴，不少遊客選擇直接窩在廁所內休息，引起網路熱議。不過，也有網友稱，「人家都是明碼標價，登山前應作足功課」；「嫌貴可以不住」。

▲泰山景區內常有遊客選擇露宿山頂方式等待日出。（圖／翻攝微博）

對此，泰山景區回應，酒店價格是在綜合考慮生產經營成本和市場供求關係的基礎上，由經營者自主定價、明碼標價、文明經營，並通過店堂、網路等公示價格、公開銷售，供遊客自主選擇，「山頂區域共有13家不同檔次的賓館（另有2家因維修暫停營業），現共有400個房間、998個床位。每逢節假日等旅遊高峰期，遊客只有提前數天預訂才能訂上房間。」

景區指出，選擇夜登泰山的多為青年遊客，大多會自帶或租借棉服，窩在牆角、山坳、山洞、廁所等避風處，以露宿山頂的方式等待日出，這也是多年來夜間登泰山群體的普遍現象，「由於泰山晝夜溫差大，部分賓館、飯店會暫時開放餐廳、會議室等，為沒有預定到客房的遊客提供明碼標價的有償消費服務，讓遊客可以在室內避風禦寒、臨時休息。」

景區強調，山頂賓館雙人標間淡季房價約為200-1200餘元（單位，人民幣）不等，旺季價格因供求關係有一定波動，遊客可根據需求自主選擇，「清明假日期間，市場監管部門未接到山頂賓館坐地起價、單方違約等方面的投訴。」