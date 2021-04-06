女生遇到請把握！「６大星座」當老公比當男友更棒





▲6大星座男生，結婚後對老婆更好，不只疼另一半，還很顧家。（圖／翻攝自pixabay）



生活中心／綜合報導



婚前婚後，談的戀愛不一樣，從男朋友變成老公，態度也變了嗎？據《 星座好朋友》網站指出，有6大星座男生，身分變成老公之後，反而會對另一半更好，女生如果遇到，得要好好把握幸福唷！

NO. 6 天蠍座

天蠍大多給又高又冷的感覺，還有著一張傲氣的臉跟太過直率的嘴，因為他們只會說「真話」，哪怕是自己的女朋友，也絲毫留情面。 一旦他們成為某個女生的丈夫之後，可能會有意想不到的變化，因為當他們和另一半有著如此親密無間的接觸後，發現自己的一些缺點，也都在對方面前暴露無遺，漸漸了解到「人無完人」的道理，也不再那般苛刻，學會偶爾適度的寬容。



NO. 5 獅子座

霸氣的獅子還沒有被婚姻限制的時候，這世界似乎沒有會讓他們感到害怕的事情，就連愛情也一樣，磨合不了，大不了換個對象。不過，當他們和另一半的關係，進到婚姻階段後，一切都有了不同的意義，他們會開始在意對方的情緒、喜怒哀樂，可能會為了顧及對方的心情，而退讓委屈自己，幾乎可以說是被老婆管得死死的妻管嚴形象。



NO. 4 巨蟹座

剛開始認識巨蟹座男生的時候，可能給人一種木訥的感覺，尤其是在熱戀期時，不懂得用言語取悅女生，真的需要好好調教一番，從另一個角度來看，這也不一定是壞事，不太會哄人的他們，同樣也比較不會欺騙女生，他們對感情是專一可靠的，這種可靠度，在婚後可能更加展現出來，當另一半遇到任何困難時，他們都會義不容辭站出來，成為最好的依靠。

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NO. 3 雙魚座

雙魚男個性活潑外向，很快就能打成一片，變成好朋友。不論單身還是戀愛時期，都喜歡出去和朋友們聚會，流連於百花叢中，和許多異性都保持著曖昧關係，但婚後的他們，馬上揹起一份責任感，因為他們知道，男朋友是可以隨時更換的角色，但是丈夫不行，更加明白，聚會的歡愉是一時的，家庭的幸福是一世的。

NO. 2 金牛座

金牛對本身就非常缺安定感，不會在第一次見面時，就給予全部的信任，他們的內心似乎有一座心牆，生怕任何異性的好感和接近，摳門是他們的一大特點，不過僅僅是在戀愛中才會如此，可是一旦成為了別人的老公，一切就不一樣，既然都成為夫妻了，也表著他們對對方有足夠的了解和信任，不分彼此。婚後的他們，對老婆很肯花，買好吃的好喝的好玩的東西、甚至時尚昂貴的衣服。



NO. 1 水瓶座

水瓶男總是在愛情中探索，經過三番五次的戀愛，可能過於重視自己，不小心忽視另一半的感受，也是他們在感情裡盲目的地方，婚後的他們，漸漸了解到，過去那些失敗的感情究竟是因為什麼，對他們而言，改變自己是一件痛苦的事情，但為了婚姻生活，他們會努力試著關心自己的妻子，從一個薄情男變身成貼心暖男。