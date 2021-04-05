充氣城堡被大風吹飛！　2歲女童墜落身亡

記者蔡紹堅／綜合報導

山東棗莊一座充氣城堡4日突然被大風吹翻，導致一名正在裡面玩耍的2歲小女孩墜落身亡。

從現場的監視器拍攝到的畫面可以發現，高達數公尺的充氣城堡下午1點多突然被大風吹到半空中，接著摔在地面上，並又被吹動了好幾公尺，周圍的人見狀立即衝上前幫忙。

當地警方表示，有一名2歲的女童事發時正在城堡內遊玩，從空中摔了下來受到重傷，送醫後不治身亡。

知情人士透露，當天風非常大，城堡被風吹翻後開始漏氣，「看過好多類似的新聞，沒想到發生在自己身邊，希望這樣的事情不再重演。」