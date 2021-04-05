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劉結一夫人章啟月　將離任陸駐希臘大使

▲▼劉結一夫人章啟月　將離任陸駐希臘大使。（圖／翻攝中新社）

▲劉結一與章啟月。（圖／翻攝中新社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國台辦主任劉結一的妻子、大陸駐希臘大使章啟月近日發表公開信，提到自己將離任回國，結束在希臘2年8個月的大使工作。

章啟月在公開信中表示，「時光飛逝，轉眼間我到希臘任職已有2年8個月。近日，我將離任回國。因為疫情的原因，我無法行前與大家見面，謹以此信與大家道別。」

▼章啟月2018年出任陸駐希臘大使。（圖／翻攝中新社）

▲▼劉結一夫人章啟月　將離任陸駐希臘大使。（圖／翻攝中新社）

章啟月指出，「中希各領域合作成果豐碩，共建「一帶一路」步伐加快，文明交流持續深入，全面戰略夥伴關係取得長足發展，這一切離不開僑胞們的大力支持。我時常想起，習近平主席到訪時你們熱情揮動國旗的樣子，使館舉辦的文化活動上你們忙碌的身影，招待會上中文學校孩子們的美妙歌聲和舞姿。」

章啟月提到，「你們的辛勤付出和熱情參與，為我們的工作增添了亮點，中希兩國人民友誼不斷結出碩果。在此，我謹向所有在希臘的華僑華人對中國駐希臘使館的大力支持表示由衷的謝意！」

章啟月還說，「紙短情長，道不盡感謝與祝福。惜別依依，我真誠希望僑胞朋友們繼續做好個人防護，以相互幫助的大愛共度疫情難關；希望你們繼續發揚愛國愛鄉傳統，為促進中希友好，共同構建人類命運共同體，為祖國繁榮富強，實現中華民族偉大復興作出新的更大貢獻！」

章啟月出生於一個外交官家庭，父親為大陸前駐比利時、日本大使章曙，母親為薛潤吾曾任職於外交部幹部司。此外，章啟月的丈夫，為現任國台辦主任劉結一。

▲▼劉結一夫人章啟月　將離任陸駐希臘大使。（圖／翻攝中新社）

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