陳明通：北京已為馬習會定調「接見台灣地區領導人」

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委陳明通9日赴立法院備詢，報告美國大選對兩岸關係的影響，但大部分立委都將焦點放在大陸近日舉辦的「馬習會5周年座談會」上。對此，陳明通表示，對岸已在會議上定調，「馬習會」是「中國國家領導人」接見「台灣地區領導人」的會議，不符合對等原則，因此現在談「蔡習會」根本沒有意義。

面對陳玉珍、賴士葆、張宏陸、高嘉瑜等立委們對於「馬習會」的相關質詢，陳明通指出，他從來不認為馬習會是在對等原則下進行的會談，現在看起來只是「歷史事件」，最好「回到歷史去，放進歷史檔案內」。

▼馬習會2015年在新加坡舉行。（圖／記者張一中攝）



陳明通提到，從國台辦主任劉結一在「馬習會5周年座談會」的發言，他可以歸納成三個重點，第一、北京重新定調五年前所謂「馬習會」，是「中國國家領導人」接見「台灣地區領導人」的一場會談，「第一次看到這麼清楚的定調！」

陳明通表示，第二、北京清楚表達一個中國原則下的九二共識，「所以你這邊還在吵什麼各表，人家已經清楚給你定調了。」

陳明通指出，第三、北京定調，統一是基本的，和平統一是最好的，一國兩制是最佳模式，「統一的進程、統一的結果都告訴你了，五年後重新檢視，重新定調，還不夠清楚嗎？」

陳明通還指著立委投影片上「馬習會」「蔡習會」的投影片，表示他很不願意談論該項議題，因為都是炒作出來的，根本沒有意義，「NOT JUICY」，並強調兩岸需要的是有對等原則下有意義的對話，跟炒作是兩件事情。

▼國民黨籍立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

