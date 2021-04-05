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戰鬥民族：普丁比男明星還帥！　他高票當選俄羅斯「魅力男」

▲俄羅斯總統普丁在西伯利亞南部騎馬。（圖／路透）

▲普丁榮獲「俄羅斯最有魅力的男人」的抬頭。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯求職網站Super Job日前舉行票選，訪問了來自全國各地的2000人，而調查中顯示，在「誰是俄羅斯最有魅力的名人」的問題中，扣除無效回答，現年68歲的總統普丁竟然高票打敗若干男明星，成為國民眼中最具吸引力的男人。

Super Job日前舉辦民調，分別採訪了1000名男性與1000名女性，並於2日公布民調結果。其中，在問到「誰是俄羅斯最有魅力的名人」的問題時，在1000名男性中，扣除「我自己」、「不知道或是不想回答」等無效答案外，普丁以18%的高票獲得排名第一。值得一提的是，其他俄國男明星最高只得到1%的得票率。

▲▼俄羅斯普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯民眾認為普丁的魅力無限大。（圖／路透）

在1000名女性受訪者中，雖然其他男明星的魅力相較在男性受訪者的問卷中有所提升，像是德米崔．納吉耶夫（Dmitriy Nagiev）獲得3%支持，而康士坦丁・卡班斯基以及丹尼拉・科茲洛夫斯基則分別有2%，但在扣除「其他」、「不知道或不想回答」以及「沒有這種人」的無效回答後，普丁仍以17%取得壓倒性的勝利。

事實上，Super Job早在2020年就曾經進行相同調查，當時也是由普丁拿下男女各類的冠軍，可見普丁對戰鬥民族的魅力有多大。

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