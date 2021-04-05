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太魯閣前後對比照曝！短T男「急穿羽絨衣」衝下坡？　真相大逆轉

▲▼乘客拍下李義祥身邊一堆人　5張照片戳破「一人巡邏工地」說法。（圖／民眾授權提供）

▲山坡上到底有幾個人？（圖／民眾授權提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次2日撞上從邊坡滑落的工程車，釀成50死200傷。有乘客拍下關鍵畫面並上傳網路，意外發現山坡上除了工地負責人李義祥，身邊還有一群「神祕人」。網友質疑，其中一位口罩男事故發生後竟跑到火車旁東張西望，甚至穿外套變裝；不過5日真相曝光，友人急切澄清他真的是乘客，一切都是誤會。

有網友在PTT的Gossiping板上，整理出事發前、事發後的對比照片，一名穿著深藍色上衣的男子將羽絨外套綁在腰上，綠色口罩拉在下巴處；而事發後，他就被人捕捉「穿上羽絨外套」在火車旁東張西望的畫面。其中一名提供照片的網友表示，穿羽絨衣的男子是他家人9點47分於車廂內往外拍的，後面邊坡地是9點54分傳的，「那位應該是工人。」

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▲▼事發前在山坡，事發後在火車旁。（圖／翻攝自PTT）

▲▼網友扮柯南，指事發後該男就穿上羽絨衣外套了，懷疑他是工人，事實上只是普通乘客。（圖／翻攝自PTT）

▲▼事發前在山坡，事發後在火車旁。（圖／翻攝自PTT）

照片曝光後，不少網友忍不住驚呼，「藍衣的口罩阿伯到底是誰？他來幹嘛？詭異」、「我是不覺得旅客下車後還有心情叼根菸查看啦」、「裝成乘客的心態是什麼」。也有些網友認為是誤會，「由上往下看，直覺都是找親人、拿行李、救人」、「如果我是旅客，一定第一時間往上爬看情況」、「感覺是乘客啦，有口罩，穿羽絨衣可能是一大早搭火車會冷，火車上冷氣也會冷」。

《ETtoday新聞雲》5日收到羽絨衣男友人私訊澄清，表示他真的是乘客，一切只是一場誤會，盼網友不要再妄加臆測。

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