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太魯閣120張站票惹議　游盈隆：3次政黨輪替…4字成歷史共業

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌。（圖／記者蕭可正攝）

記者黃巈禾／台北報導

台鐵太魯閣號408次列車2日出軌，造成51死、200人輕重傷，引發外界質疑，開放120名站票對傷亡影響很大。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆感嘆，「後山人的悲哀，有解嗎？」經過3次藍綠政黨輪替，為什麼花蓮人與台東人依然沒有一條安全回家的路？重西輕東為什麼成為藍綠的歷史共業？

對於這次意外站票問題，台鐵2日表示太魯閣號屬於新自強號，最多可以販售120張站票，是否成為造成大量死傷關鍵台鐵沒正面回答，僅透露站票賣了120張。針對外界質疑死傷嚴重是否與站票有關？交通部次長王國材3日表示，會再努力釐清資訊，如果真的關聯性高，台鐵就須檢討。

游盈隆3日晚間在臉書表示，政府相關部門何時會有完整的報告？以及檢討的廣度和深度為何？目前不得而知，但儘速給全民一個適當的交代，不要拖，絕對是必要的，工程車肇禍是過去這一兩天官方不斷暗示、媒體最常提到的元兇，宛如電影「絕命終結站」的情節，但越來越多的人意識到「站票政策」是這起重大傷亡事件的主因。

游盈隆指出，根據台鐵官方提供的數字，這台「死亡列車」上共有120人買站票，車上人數一共496人，包括四位工作人員，買站票的人，在車廂內不是站著，就是席地而坐，列車沒事則已，有事就是首當其衝的受害者，有受難者家屬沈痛地呼籲「不要再賣站票了」，他認為，台鐵未來公布相關訊息時，有必要列出死者及重傷者中持站票者佔幾成？以昭公信。

游盈隆提到，自1980年2月北迴鐵路開通以來，花東人一方面歡欣鼓舞，另一方面在過年過節時卻飽受「一票難求」的痛苦，這種痛苦在2007年太魯閣號通車，2013年普悠瑪通車，甚至間歇性實施所謂「實名制」後，還是沒根本解決，或許正因座位供不應求，台鐵被迫要維持「站票政策」，否則一定被社會罵死。

游盈隆提及，從花東人逢年過節返鄉「一票難求」，到不得已買站票，箇中有多少「後山人」的辛酸，多年前，那一句「給花蓮人一條安全回家的路」的溫馨訴求，現在聽起來是多麼諷刺，不禁要問，經過三次藍綠政黨輪替執政，為什麼花蓮人與台東人依然沒有一條安全回家的路？「重西輕東」為什麼成為藍綠的歷史共業？

游盈隆說，看看花蓮8成以上的人所共同期盼的、扁政府時期一度動工興建的「蘇花高」，如何被變成一下「蘇花替」、一下「蘇花改」、現在還在搞「蘇花安」，而且2030年還不見得搞得成，根本就是敷衍、欺負花蓮人和台東人，後山人不是沒眼淚，是眼淚都已流乾了，氣力已經喊盡了，哀莫大於心死，只能由它去了，狗吠火車，四十年如一日，這就是後山人的悲哀。

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