太魯閣120張站票惹議　游盈隆：3次政黨輪替…4字成歷史共業

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌。（圖／記者蕭可正攝）



記者黃巈禾／台北報導

台鐵太魯閣號408次列車2日出軌，造成51死、200人輕重傷，引發外界質疑，開放120名站票對傷亡影響很大。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆感嘆，「後山人的悲哀，有解嗎？」經過3次藍綠政黨輪替，為什麼花蓮人與台東人依然沒有一條安全回家的路？重西輕東為什麼成為藍綠的歷史共業？

對於這次意外站票問題，台鐵2日表示太魯閣號屬於新自強號，最多可以販售120張站票，是否成為造成大量死傷關鍵台鐵沒正面回答，僅透露站票賣了120張。針對外界質疑死傷嚴重是否與站票有關？交通部次長王國材3日表示，會再努力釐清資訊，如果真的關聯性高，台鐵就須檢討。

游盈隆3日晚間在臉書表示，政府相關部門何時會有完整的報告？以及檢討的廣度和深度為何？目前不得而知，但儘速給全民一個適當的交代，不要拖，絕對是必要的，工程車肇禍是過去這一兩天官方不斷暗示、媒體最常提到的元兇，宛如電影「絕命終結站」的情節，但越來越多的人意識到「站票政策」是這起重大傷亡事件的主因。

游盈隆指出，根據台鐵官方提供的數字，這台「死亡列車」上共有120人買站票，車上人數一共496人，包括四位工作人員，買站票的人，在車廂內不是站著，就是席地而坐，列車沒事則已，有事就是首當其衝的受害者，有受難者家屬沈痛地呼籲「不要再賣站票了」，他認為，台鐵未來公布相關訊息時，有必要列出死者及重傷者中持站票者佔幾成？以昭公信。

游盈隆提到，自1980年2月北迴鐵路開通以來，花東人一方面歡欣鼓舞，另一方面在過年過節時卻飽受「一票難求」的痛苦，這種痛苦在2007年太魯閣號通車，2013年普悠瑪通車，甚至間歇性實施所謂「實名制」後，還是沒根本解決，或許正因座位供不應求，台鐵被迫要維持「站票政策」，否則一定被社會罵死。

游盈隆提及，從花東人逢年過節返鄉「一票難求」，到不得已買站票，箇中有多少「後山人」的辛酸，多年前，那一句「給花蓮人一條安全回家的路」的溫馨訴求，現在聽起來是多麼諷刺，不禁要問，經過三次藍綠政黨輪替執政，為什麼花蓮人與台東人依然沒有一條安全回家的路？「重西輕東」為什麼成為藍綠的歷史共業？

游盈隆說，看看花蓮8成以上的人所共同期盼的、扁政府時期一度動工興建的「蘇花高」，如何被變成一下「蘇花替」、一下「蘇花改」、現在還在搞「蘇花安」，而且2030年還不見得搞得成，根本就是敷衍、欺負花蓮人和台東人，後山人不是沒眼淚，是眼淚都已流乾了，氣力已經喊盡了，哀莫大於心死，只能由它去了，狗吠火車，四十年如一日，這就是後山人的悲哀。

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