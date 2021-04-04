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社會 社會焦點 保障人權

檢抗告成功！李義祥「躲房間」　便衣刑警24hrs盯門口防他逃亡

記者黃彥傑、陳豐德／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號出軌造成51死、200人輕重傷，肇事工程車駕駛李義祥遭法院裁定50萬元交保，引起社會輿論嘩然、罹難者家屬不滿，檢方不服提出抗告，花蓮高分院4日裁定撤銷交保，發回地院重裁，最快晚間6點會有結果。李義祥親友得知消息後準備出門，向記者表示「沒有進去他的房間」，不確定李義祥目前狀況。

▲▼太魯閣50死，李義祥交保翻牆爬回住家。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李義祥被撤銷交保發回重裁，躲在房間內親友不見。（圖／記者黃彥傑攝）

高分院撤銷交保發回重裁的原因為，李義祥先前有指示他人偽造文書的紀錄，且此案有湮滅罪證之虞，且此案件死傷人數眾多，李義祥可能面對高額民事賠償以及相當重的刑責，基於規避刑責的人性，逃亡的可能性不能與一般過失致死案件相比。

預計4日下午2點高分院會傳真給地院，地檢最快4點會抽卷隨後開庭，李義祥是否會被羈押4日晚間6點後才會得知答案。而花蓮刑大的便衣刑警也24小時在李義祥住家門外守候，確保他沒有逃亡的可能性，親友從住家外出時向記者表示已得知李義祥撤銷交保重裁的消息，但李義祥待在房內，沒有進去他的房間所以不知他目前狀況。

▼親友得知撤銷交保重裁後準備外出，表示李義祥待在房內不清楚他的狀況。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼親友得知撤銷交保重裁後準備外出，表示李義祥待在房內不清楚他的狀況。（圖／記者黃彥傑攝）

李義祥3日獲花蓮地方法官裁准50萬元交保後，坐上友人賓士車離開，《ETtoday新聞雲》記者跟隨李男與友人去向，看見兩人並未直接回到李男家，而是在住家周圍繞行兩圈後，仍見許多媒體記者，只好狼狽從住家一旁翻牆回家。對於工程車未依規定停放滑落山坡，造成台鐵70年來最嚴重傷亡事件，李義祥僅回答「有拉手剎車」。

李義祥及義祥工程行、義程營造股份有限公司的背景及狀況隨著時間曝光，李被指領有民進黨黨證，並且是花蓮縣的黨代表。民進黨發言人顏若芳對此回應，經花蓮縣黨不瞭解，李曾在2018年參選花蓮縣黨代表，任期為2年，今年是2021年，任期早已屆滿，非現任花蓮縣黨代表，而目前也因未繳黨費遭到停權當中。顏若芳強調，檢調對整起事件偵辦中，黨中央的態度就是「勿枉勿縱」，盡速還原事故原因，當前最重要是提供受難者及家屬最大協助，有心人士不應在此刻帶風向進行政治操作。

▼高分院認為李義祥逃亡的可能性不能跟一般過失致死案件相比。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼太魯閣50死，李義祥交保現身。（圖／記者黃彥傑攝）

至於義程營造公司，交通部台鐵局指出台鐵局6件總金額1426萬元工程，以及公路總局11件總額1億2783萬元工程，共17件、總金額1.41億元的工程項目，均由該公司承攬。然而其公司登記地址被發現僅是破舊鐵皮屋和老屋矮房，外觀看上去形同廢墟，不禁讓人懷疑如何承攬多項工程，此次事故的賠償金額恐怕也無能負擔。

事實上，李義祥的另外一間公司「義祥工業社」也被起底過去有許多不良紀錄，包括2007年涉嫌圍標自強外役監鋪設琉璃鋼瓦標案；2008年違反政府採購法，被花蓮地院判刑6個月易科罰金。

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▼太魯閣號在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）

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