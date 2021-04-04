檢抗告成功！李義祥「躲房間」　便衣刑警24hrs盯門口防他逃亡

記者黃彥傑、陳豐德／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號出軌造成51死、200人輕重傷，肇事工程車駕駛李義祥遭法院裁定50萬元交保，引起社會輿論嘩然、罹難者家屬不滿，檢方不服提出抗告，花蓮高分院4日裁定撤銷交保，發回地院重裁，最快晚間6點會有結果。李義祥親友得知消息後準備出門，向記者表示「沒有進去他的房間」，不確定李義祥目前狀況。

▲李義祥被撤銷交保發回重裁，躲在房間內親友不見。（圖／記者黃彥傑攝）



高分院撤銷交保發回重裁的原因為，李義祥先前有指示他人偽造文書的紀錄，且此案有湮滅罪證之虞，且此案件死傷人數眾多，李義祥可能面對高額民事賠償以及相當重的刑責，基於規避刑責的人性，逃亡的可能性不能與一般過失致死案件相比。

預計4日下午2點高分院會傳真給地院，地檢最快4點會抽卷隨後開庭，李義祥是否會被羈押4日晚間6點後才會得知答案。而花蓮刑大的便衣刑警也24小時在李義祥住家門外守候，確保他沒有逃亡的可能性，親友從住家外出時向記者表示已得知李義祥撤銷交保重裁的消息，但李義祥待在房內，沒有進去他的房間所以不知他目前狀況。

▼親友得知撤銷交保重裁後準備外出，表示李義祥待在房內不清楚他的狀況。（圖／記者黃彥傑攝）



李義祥3日獲花蓮地方法官裁准50萬元交保後，坐上友人賓士車離開，《ETtoday新聞雲》記者跟隨李男與友人去向，看見兩人並未直接回到李男家，而是在住家周圍繞行兩圈後，仍見許多媒體記者，只好狼狽從住家一旁翻牆回家。對於工程車未依規定停放滑落山坡，造成台鐵70年來最嚴重傷亡事件，李義祥僅回答「有拉手剎車」。

李義祥及義祥工程行、義程營造股份有限公司的背景及狀況隨著時間曝光，李被指領有民進黨黨證，並且是花蓮縣的黨代表。民進黨發言人顏若芳對此回應，經花蓮縣黨不瞭解，李曾在2018年參選花蓮縣黨代表，任期為2年，今年是2021年，任期早已屆滿，非現任花蓮縣黨代表，而目前也因未繳黨費遭到停權當中。顏若芳強調，檢調對整起事件偵辦中，黨中央的態度就是「勿枉勿縱」，盡速還原事故原因，當前最重要是提供受難者及家屬最大協助，有心人士不應在此刻帶風向進行政治操作。

▼高分院認為李義祥逃亡的可能性不能跟一般過失致死案件相比。（圖／記者黃彥傑攝）



至於義程營造公司，交通部台鐵局指出台鐵局6件總金額1426萬元工程，以及公路總局11件總額1億2783萬元工程，共17件、總金額1.41億元的工程項目，均由該公司承攬。然而其公司登記地址被發現僅是破舊鐵皮屋和老屋矮房，外觀看上去形同廢墟，不禁讓人懷疑如何承攬多項工程，此次事故的賠償金額恐怕也無能負擔。

事實上，李義祥的另外一間公司「義祥工業社」也被起底過去有許多不良紀錄，包括2007年涉嫌圍標自強外役監鋪設琉璃鋼瓦標案；2008年違反政府採購法，被花蓮地院判刑6個月易科罰金。

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▼太魯閣號在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）

