鼓勵機車考照前上駕訓課　南投縣府祭出免費安全帽

▲考機車駕照前先上駕訓課有交部學費補助，南投縣府還加碼送安全帽。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

考機車駕照並不須上駕訓課，交通部為增加民眾參與機車駕訓的意願，推出限額駕訓班學費部分補助；南投縣政府更與南投監理站合作，加碼提供100頂免費安全帽做為宣導贈品，鼓勵年輕機車族群參加培養正確駕駛習慣、養成防禦駕駛和責任駕駛的觀念。

埔里鎮新生駕訓班的5名學員經過3天訓練課程後，1日上午順利考取駕照，也成為首批領到縣府免費安全帽的學員，縣府新聞及行政處長林琦瑜與南投監理站長黃永松親自出席頒贈安全帽。

▲考機車駕照前先上駕訓課有交部學費補助，南投縣府還加碼送安全帽。（圖／南投縣政府提供）

駕訓課程分為6小時學科和10小時術科，內容包括道路安全常識、機械常識、駕駛道德等行車知識，以及實際學習防禦駕駛和道路行駛；考照成功的黃淑芳說，她本身持有大客車駕照，經驗長達20多年，但汽機車「一個是肉包鐵、一個是鐵包肉」，騎機車還是有參加駕訓、提升上路安全性的需要。

來自高雄的暨大學生蔡佳恩說，她已考上汽車駕照2年，原本在自家附近巷道練習騎車，但車流量大感覺危險，決定參加駕訓班由教練指導較安全，也能了解油門掌控技巧和上路注意事項，政府補助對學生也有誘因。

黃永松指出，欲考機車駕照的民眾，可至有開設普通重型機車訓練班的駕訓班參加訓練，先繳交2800元至3000元不等的學費，完成訓練後在11月30日前取得駕照，即可獲得1300元補助，限額200名；林琦瑜說，縣府針對前100名參加駕訓班的考照學員贈送安全帽，送完為止。

縣府指出，辦理普重機訓練班的業者共有5家，分別是南投市大榮駕訓班、埔里鎮新生駕訓班、竹山鎮德山駕訓班，以及草屯鎮新天地駕訓班、成功駕訓班，相關疑問可洽詢南投監理站駕駛人管理股049-2350923分機202，或上台中區監理所網站「機車駕訓補助專區」查詢。



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