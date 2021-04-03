最遙遠的距離！國體兄妹斷魂　張母悲：5米外女兒慢慢斷氣

記者黃宥寧／綜合報導

花蓮玉里鎮牧師之女鍾惠美1家4口搭上死亡列車，只有她倖存，鍾女受訪表示，兒子女兒兄妹倆都很貼心，且都相當有運動細胞，從小體育課就看得出有天賦，身為父母也全力支持！她忍住淚水告訴記者，火車當時緊急煞車過沒多久就碰一聲，她忍痛從座位爬出來尋找兒女，卻見鐵板重壓女兒，短短距離約5公尺，卻無法伸出手將人拉出來。

▲不幸罹難國體兄妹，鍾女忍痛處理丈夫及一雙兒女後事。（圖／記者許宥孺攝）

▼兒子張恩翔 (左)主攻400公尺，女兒張恩昀 (右)則專長則是短跑100、200公尺，兄妹於體壇上都是相當亮眼的新星。（圖／記者黃宥寧翻攝）

鍾女和先生2日帶著讀體育大學的張恩翔、張恩昀，原是要搭太魯閣號前一班列車，但時間趕不及，不料竟搭上死亡列車，且是衝擊最大的第8節車廂，最終，只剩她一人倖存。

鍾女說，事發當下感受到火車緊急煞車，過沒多久就碰一聲，她目睹眼前車廂直接切開來。她從一堆雜物中爬出來，心急如焚只想趕快找到先生及兒女。豈料她眼睜睜看著女兒遭置物櫃掉下來的物品及鐵板重壓，她離女兒僅5公尺而已，想將一旁障礙物移除，卻聽見鐵板下傳來微弱聲音，「阿姨妳可不可以不要搬動？」讓她心痛無比，她目睹小孩腳斷掉逐漸失去呼吸氣息卻無力救回。

鍾女忍住悲傷，回憶兄妹運動細胞都相當好，兒子更是建中畢業；女兒個性則是相當好勝。當哥哥看到妹妹在全中運拿到金牌時，他更督促自己，兄妺倆互相砥礪求進步。也因為看到兄妹對體育熱愛，她與丈夫才會決定從花蓮搬到北部，希望可以讓小孩接受到更多體育資源。

▼國體兄妹1家人相當幸福！去年鍾惠美及先生張信盛還一同参加花蓮玉里鎮八通關熊愛跑馬拉松。（圖／記者黃宥寧翻攝）

而鍾女跟先生也愛運動，去年10月夫妻倆還一起在花蓮參加「熊愛跑馬拉松」，照片上2人洋溢幸福笑容、一起拿著獎狀合影，只是曾經令人稱羨的恩愛，再也無法同框。

▼國體兄妹爸爸張信盛個性相當開朗且與人為善，這場意外卻帶走他和一雙兒女。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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