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水道博物館喜迎第100萬人次幸運兒　黃偉哲送禮祝賀順推山博線旅遊

▲台南市長黃偉哲等人送禮給台南山上花園水道博物館第100萬人次幸運兒，高雄的李小姐，獲得文化局提供的「1年無限入園門票」以及特別的台南文創紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲等人送禮給台南山上花園水道博物館第100萬人次幸運兒，高雄的李小姐，獲得文化局提供的「1年無限入園門票」以及特別的台南文創紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接台南山上花園水道博物館第100萬人次幸運兒，台南市長黃偉哲2日親自前往園區偕同立委郭國文、市議員李偉智、山上區長余基吉等人一起等待幸運遊客出現，結果出爐，幸運得主為來自高雄的李小姐，獲得文化局提供的「1年無限入園門票」以及特別的台南文創紀念品。

▲台南市長黃偉哲等人送禮給台南山上花園水道博物館第100萬人次幸運兒，高雄的李小姐，獲得文化局提供的「1年無限入園門票」以及特別的台南文創紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，水道博物館自2019年10月10日開園以來，吸引大量人潮湧進，為原本人口結構老化嚴重的山上區注入了一股活力，同時也帶動周邊的經濟動能，促進在地農特產如木瓜、鳳梨等行銷，並可串連順遊左鎮化石園區、南瀛天文台，因此，黃偉哲市長也特別推薦大家連假期間來台南進行別具特色的「山博線旅遊」。

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▲台南市長黃偉哲等人送禮給台南山上花園水道博物館第100萬人次幸運兒，高雄的李小姐，獲得文化局提供的「1年無限入園門票」以及特別的台南文創紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，去年疫情重創台灣觀光旅遊，但水道博物館因佔地廣大，且大多數範圍皆屬戶外空間，反而成為兼具休閒踏青與知識學習的好選擇，人氣逆勢成長，在去年年底交出了84萬人次造訪的漂亮成績單，換算下來平均每個月造訪人次將近6萬。

▲台南市長黃偉哲等人送禮給台南山上花園水道博物館第100萬人次幸運兒，高雄的李小姐，獲得文化局提供的「1年無限入園門票」以及特別的台南文創紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水道博物館表示，依據統計資料推估，今年的清明連假將迎接第100萬人次遊客誕生，為了喜迎這位幸運兒，並且作為水道博物館邁向全新開始的里程碑，文化局特別提供「1年無限入園門票」與多樣文創紀念品作為賀禮，而具有階段性象徵的第99萬9999名及第100萬0001名遊客，博物館也大方祭出目前話題最夯的「月老明星花露水」與「月老QQ軟糖」作為禮物，用以感謝各界對博物館的熱烈支持。

▲台南市長黃偉哲等人送禮給台南山上花園水道博物館第100萬人次幸運兒，高雄的李小姐，獲得文化局提供的「1年無限入園門票」以及特別的台南文創紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南觀光向來以市區景點為主，但山區景點一樣蘊藏深厚的觀光能量，例如身為國定古蹟的水道博物館具有獨特的歷史脈絡，左鎮化石園區是全台灣第一個化石主題博物館，具有絕佳天文觀測條件的南瀛天文館等，「山博線旅遊」成為近期市府推動的觀光重點，讓民眾有機會從不同視角體驗出遊的樂趣，也將自然環境與人文知識做了巧妙的結合，歡迎大家在連假期間前來踏訪。

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